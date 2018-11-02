«إكسبو 2020 دبي» يُحيّي علم الإمارات

المصدر: دبي- البيان

شارك المئات من أفراد أسرة إكسبو 2020 دبي في الاحتفال بيوم العلم، بينما تبقى نحو 700 يوم على انطلا٢ق أكبر حدث يقام في تاريخ البلاد والعالم العربي.

وتقام المناسبة احتفالاً بيوم تنصيب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للبلاد في العام 2004.

ويقام احتفال سنوي بهذه المناسبة منذ العام 2013 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

تقدمت الاحتفال معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي.

وانضم إلى الاحتفال السنوي عاملون من 62 جنسية، يعملون من أجل إنجاز إكسبو استثنائي يليق باسم الإمارات.