أزياء «إكسبو 2020 دبي» تمزج الأصالة بالمعاصرة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أثارت 3 دور أزياء إماراتية إعجاب لجنة التحكيم في الجولة النهائية من مسابقة تصميم مجموعة الأزياء الرسمية لأكثر من 30 ألف من المتطوعين والموظفين في «إكسبو 2020 دبي»، حيث عرضت الدور الثلاث تصاميم تجمع بين آخر صيحات الموضة وعناصر من التراث الإماراتي العريق. ووقع الاختيار على تصاميم المصممين: «باي لها» (حمدة عبّاس، وسارة مصطفى، وزينب الشيخ)، و«آرشيز» (آرشيا علم خان)، و«تويستد رووتس» (لطيفة القرق)، لتنتقل إلى المرحلة النهائية، بعد دراسة مستفيضة لعدد كبير من المشاركات عالية الجودة.

وكان «إكسبو 2020 دبي» قد أطلق مسابقة لتصميم زي رسمي مُوحّد خلال سبتمبر الماضي في مبادرة لاستقطاب مصممي الأزياء في الإمارات وتوفير فرصة لهم للوصول بأعمالهم إلى جمهور عالمي.

وكانت كل من علامات الأزياء الثلاث التي تم اختيارها للجولة النهائية قد حصلت على 50 ألف درهم لتجهيز عينات من خط أزيائها الكامل المصمم للمسابقة، ثمّ عرضت التصاميم أمس على ممشى لعرض الأزياء في مركز المتطوعين الذي افتتح أخيراً.

تراث واستدامة

ويتضمن خط الأزياء الكامل القسمين العلوي والسفلي من الزي، وسترة خارجية، وقبعة، وحقيبة، ورابطة عنق، ووشاحاً، وثوباً إماراتياً رجالياً «كندورة»، و«غترة»، وعباءة، وغطاء الرأس «الشيلة»، إضافة إلى الإكسسوارات المرافقة. وتم اختيار التصاميم المرشحة بناء على عناصرها المستوحاة من التراث الإماراتي، واستخدامها العملي، ومراعاتها للاستدامة. وجرى تقييم المرشحين الثلاثة من قبل لجنة تحكيم ترأستها معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي».

التزام راسخ

قالت الدكتورة حياة محمد شمس الدين، نائب رئيس الشؤون الثقافية في «إكسبو 2020 دبي»، عضو لجنة التحكيم: تواصل الإمارات التزامها الراسخ بصون ثقافتها وتراثها العريقين، ونقلهما بحرص وأمانة من جيل إلى آخر. وعقب عرض الأزياء، قدّم المصممون شرحاً أتاح للجنة التحكيم فهم مصادر إلهامهم والأفكار الكامنة وراء تصاميمهم.