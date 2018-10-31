باكستان توقّع عقد إنشاء جناحها في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

وقّعت باكستان عقد إنشاء جناحها في معرض إكسبو 2020 دبي، لتبدأ رسمياً إنشاء الجناح والمشاركة في المعرض.

ويقام جناح باكستان في معرض إكسبو 2020 دبي على أساس فكرة «باكستان الصاعدة»، ويتمثل فيه جميع أقاليم ومحافظات باكستان، وفق ما نقلته «بلومبرغ» عن وكالة «إسوشيتدبرس» الباكستانية.

وقّع العقد سفير باكستان لدى دولة الإمارات، معظم أحمد خان، وسلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية.

ونقلت الوكالة عن عبد الرزاق داوود، مستشار رئيس وزراء باكستان للتجارة والصناعة والاستثمار، أن باكستان تعلّق أهمية كبيرة على العلاقات مع الإمارات، وتتطلع إلى أن تكون مشاركتها في المعرض فعّالة وذات مغزى.