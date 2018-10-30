مدارس الإمارات تحتفي بشعار إكسبو 2020 وموضوعاته

المصدر: دبي - البيان

نظمت المدارس في أنحاء الإمارات أسبوعاً من الفعاليات والاحتفالات للتوعية بإكسبو 2020 دبي، وشعاره «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وموضوعاته الثلاثة «الفرص» و«التنقل» و«الاستدامة».

وانطلق «أسبوع إكسبو» بدعم من وزارة التربية والتعليم بعد يوم من بدء العد التنازلي لعامين حتى انطلاق إكسبو خلال احتفالية نظمت في حديقة البرج في دبي. واستمرت فعاليات الأسبوع 5 أيام شارك خلالها طلاب من 50 مدرسة في طيفٍ واسعٍ من الأنشطة التعليمية والترفيهية ذات الصلة بالشعار الرئيس لإكسبو وموضوعاته الفرعية.

وعمل على تنسيق فعاليات أسبوع إكسبو برنامج إكسبو للمدارس، وهو فريق مكرّسٌ للتعاون مع العاملين في مجال التعليم والطلاب في كل أنحاء الإمارات بهدف التوعية برؤية إكسبو 2020 دبي وأثره. وتعاون الفريق مع معلمين منسقين من المدارس المشاركة كان لهم دور حيوي في تنفيذ المبادرة من خلال تنظيم اجتماعات وورش عمل وورش فنية وحرفية ومسابقات للطلبة.

وسيستمر المعلّمون المنسقون في القيام بدور حيوي في المسيرة نحو 2020 من خلال تأسيس نوادي إكسبو 2020 وتنظيم أنشطة طلابية للاحتفال بالحدث الدولي الأكبر في تاريخ الإمارات.

توعية

وقالت علياء آل علي، مدير إدارة برنامج إكسبو للمدارس: من خلال التعاون مع المدارس نعمل على نشر الوعي والمعرفة بين الطلبة قبل انطلاق إكسبو 2020 دبي لتسليط الضوء على أهميته وأثره على الأجيال القادمة. وكانت الاستجابة والمشاركة في «أسبوع إكسبو» أكثر من رائعة، وجاءت إسهامات الطلبة والمعلمين بنّاءة ومهمة، ونتطلع قدماً لمزيد من التعاون مع المدارس لتنظيم فعالياتٍ شيقة ومفيدة في مسيرتنا نحو 2020 وما بعد ذلك.

مبادرات

ويقدم برنامج إكسبو للمدارس طيفاً واسعاً من المبادرات المصممة لإلهام الطلبة والطواقم التعليمية، ويتعاون مع المدارس في كل أنحاء الإمارات للتأسيس لتجربة تعلّم غنية وإرثٍ إيجابي يستمر لأجيال قادمة.