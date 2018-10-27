«اقتصادية دبي» تفتح باب التطوع في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

استقبلت «اقتصادية دبي»، بمقرها في قرية الأعمال مؤخراً فريق عمل إكسبو 2020 دبي، وذلك لفتح باب التسجيل للراغبين بالاشتراك في برنامج المتطوعين الخاص بمعرض إكسبو 2020 دبي من الموظفين.

وتأتي هذه الخطوة حرصاً من اقتصادية دبي ومؤسساتها، على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة من خلال تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، وتعزيز العمل التطوعي بين الأفراد، وترك بصمة نوعية في إكسبو دبي، الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وكان في استقبال الوفد، علي إبراهيم، نائب مدير عام «اقتصادية دبي»، وعدد من المديرين التنفيذيين من اقتصادية دبي ومؤسساتها، وقدم فريق عمل إكسبو 2020 دبي، لمحة حول فعاليات المعرض، وآلية التسجيل في التطوع، والأدوار الموكلة ومجالات العمل المتنوعة للمتطوعين.

ومنها: خدمات كبار الشخصيات، والتشريفات، استقبال الزوار وتقديم المعلومات، تنظيم الأحداث والفعاليات، وأجندة الموضوعات، والدعم التقني.

قدرة العطاء

وقام علي إبراهيم، بالتسجيل كمتطوع في الحدث بهدف المشاركة والتعاون مع الزملاء المتطوعين الآخرين لخوض هذه التجربة. واستطرد قائلا: «يسعدنا اليوم أن نستقبل وفد إكسبو 2020 دبي، ونعلن أننا مستعدون للتطوع. نحن نؤمن بإمكانيات الموظفين وقدرتهم على العطاء.

وندعوهم إلى المشاركة في هذا الحدث المنتظر، والتأكيد على أهمية التطوع، والنفع الذي يعود على المجتمع بشكل عام، إلى جانب اكتساب المتطوعين المهارات التي تخدم مسيرة عملهم وحياتهم اليومية بشكل خاص».

وأضاف: «لن يقتصر دور اقتصادية دبي على تشجيع الموظفين في التطوع فحسب، وإنما ستشهد المرحلة المقبلة تحفيز شركائنا من القطاع الخاص بمختلف مجالاته على التطوع، من خلال إبراز أهمية العمل التطوعي، وإثبات تلاحمهم مع القطاع الحكومي، لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة، أمام الملايين من زوار معرض إكسبو 2020 دبي، والمقدر عددهم بالملايين».

كرم الضيافة

وقالت عبير جاسم الحوسني مدير برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي «سيساعد متطوعونا في إظهار كرم الضيافة الإماراتي وقيم الاحترام والتسامح والإنسانية، وهي من أسمى المثل التي تتمسك بها البلاد. إن لدى المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات دوراً مهماً يلعبونه في استقبال الملايين من الناس من أنحاء العالم في إكسبو 2020 دبي وفي الإمارات».

وأضافت: «لقد أولت قيادتنا الرشيدة على الدوام أهمية خاصة للعطاء في المجتمع، ويكتسب هذا الأمر قيمة خاصة في عام زايد. لقد شهدنا استجابة كبيرة من جانب موظفي «اقتصادية دبي» في دبي اليوم ونحن ممتنون لدعمهم في إنجاح الحدث الذي يهم الوطن كله».

إرث

تجري الاستعدادات في دبي على قدم وساق لمعرض إكسبو العالمي القادم -إكسبو 2020 دبي حيث تُبذل جهود مكثفة لضمان أن يترك هذا الحدث التاريخي إرثاً عميقاً مستداماً متشعباً تمتد آثاره خارج هذه المدينة المستقبلية.ومن المتوقع أن تشهد السياحة الترفيهيّة والتجاريّة ارتفاعًا كبيرًا خلال الأشهر الستة للحدث، مع حضور 25 مليون زائر 70٪ منهم من خارج الإمارات.

وبحسب تقرير نشره موقع«أي تيربو نيوز» أنه من خلال خطة تركز على توفير إطار دائم لقطاع الاجتماعات والمعارض للمدينة ستستفيد هذه الصناعة من مساحات الفعاليات والاحتفالات الأنيقة والعصرية للغاية التي يتم إضافتها إلى موقع المعرض.