المري يطلع على خطة العمل التنفيذية لتأمين فعاليات إكسبو

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، اجتماع اللجنة الأمنية لتأمين فعاليات معرض إكسبو الدولي 2020، في مقر القيادة العامة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، واللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة.

واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، وعدد من مديري الإدارات العامة. ووجه القائد العام لشرطة دبي الفرق بأهمية العمل كفريق متكامل يتمتع باحترافية ومهنية أمنية عالية في تأمين فعاليات المعرض والتنسيق بين الجهات كافة لإنجاح هذا الحدث العالمي الذي يضاف إلى رصيد دولة الإمارات التي تميزت بتأمينها لأكثر من حدث عالمي.