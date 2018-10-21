السويد ترصد 67.4 مليون درهم لجناحها

المصدر: دبي - بشار باغ

كشف أندريه لونبيرغ، مفوض أول لجناح السويد إكسبو 2020 دبي، أن الميزانية المرصودة للجناح تبلغ 67.4 مليون درهم (165 مليون كورونة)، ما يجعل من الجناح أكبر استثمار تضخه الحكومة السويدية في مبادرة واحدة لترويج الاستثمار والصادرات.

ولفت إلى جهود لتوفير التمويل اللازم بالتعاون مع الشركات السويدية، حيث تتولى الحكومة الاتحادية مع الجهات المدعومة الحكومية تمويل 50 % من ميزانية المشاركة، على أن يتم توفير المبلغ المتبقي من القطاع الخاص.

ومن جانبها، أكدت آن ليند وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي والتجارة بمملكة السويد، التي تم تفويضها للإشراف على الجناح السويدي في إكسبو 2020، أن الحدث الذي تستضيفه دبي يكتسب أهمية خاصة بوصفه منصة حيوية للسويد والشركات السويدية على حد سواء، نظراً لأعداد الزوار الكبيرة التي سيستقطبها بعد انطلاق فعالياته في أكتوبر 20020.

وأوضحت أن الحكومة السويدية تتطلع لزيادة التبادل التجاري مع دول المنطقة ككل، وذلك انطلاقاً من إيمانها بدور التبادل التجاري، وبناء العلاقات في تطوير حوار معمّق حول ريادة الأعمال وغيرها من القضايا الحيوية.

وقامت الوزيرة السويدية خلال رحلة رسمية أجرتها مؤخراً إلى الدولة بزيارة موقع إكسبو 2020 للاطلاع على أبرز التطورات والمستجدات الإنشائية، ورافقها في الزيارة مجموعة من المسؤولين السويديين.

وقالت الحكومة السويدية على موقعها الإلكتروني الرسمي، إن مشاركتها في إكسبو 2020 تهدف لتعزيز الصورة العامة والإيجابية للبلاد في الخارج، وترويج اسمها كمجتمع قائم على المعرفة وشركات تنافسية مبتكرة، مع تعزيز الجاذبية السياحية والاستثمارية للسويد، بالإضافة إلى مشاركة الأبحاث والابتكار والتبادل الثقافي.

وتم إطلاق مسابقة لاختيار أفصل تصميم معماري لجناح السويد في إكسبو، وتصل مساحة الجناح الذي سيراعي معايير الاستدامة إلى 3000 متر مربع ويضم 3 طوابق.