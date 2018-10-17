نافورة دبي تتراقص احتفالاً ببدء العد التنازلي

المصدر: دبي - البيان

تستعد نافورة دبي لإقامة عرض خاص يوم السبت المقبل الموافق 20 أكتوبر لعرض خاص احتفالاً ببدء العد التنازلي لعامين على موعد انطلاق الحدث العالمي المرتقب.

وسيكون هناك برنامج ترفيهي في حديقة البرج يضم فقرات تلائم جميع الزوار من أفراد وعائلات. وسيكون مدخل الزوار من «جسر اللحظات»، عبر مدخل مضاء بالألوان، ثم سينطلق الحضور في رحلة تصحبهم إلى خمس مناطق مشوقة تمثل كلٌ منها جزءاً من تجربة إكسبو 2020 دبي.

وتجسد بصورة حية شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل». وتتضمن العروض الترفيهية أيضاً فقرات موسيقية ورقصات عالمية. وسيكون هناك مجال للتسجيل في برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي.

ووجه إكسبو 2020 دبي دعوة عامة للجمهور لحضور الفعالية التي ستبدأ في الخامسة مساءً يوم السبت المقبل 20 أكتوبر فيما سيبدأ العد التنازلي في تمام الساعة الثامنة و20 دقيقة مساءً في حديقة برج خليفة، ويتطلع فريق عمل إكسبو 2020 دبي للترحيب بكم للمشاركة في هذه اللحظة المميزة.

وسيكون شعار إكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل» حاضراً في هذه اللحظة مع بدء العد التنازلي. هذا الشعار الذي يمثل مصدر إلهام لفريق إكسبو في مسيرة التنظيم لفعاليات الحدث الدولي وصولاً إلى موعد الاستضافة، وتهدف الفعالية إلى تعزيز فرص التواصل بين الناس بهدف تحفيز العقول على إحداث تأثير مستدام قبل انطلاق إكسبو دبي وخلال انعقاده وبعد ختام فعالياته.

وينعقد إكسبو الدولي للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا في دبي من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 إبريل 2021 وسيجمع أكثر من 200 مشارك من دول ومنظمات، ومن المنتظر أن يشهد 25 مليون زيارة خلال مدة انعقاده، وستمثل هذه الوجهة العالمية احتفاءً بالإبداع البشري ومنصة للتعاون الدولي، فضلاً عن العمل المشترك، ويرعى إكسبو دبي الابتكار ويؤسس لشراكات تستمر لما بعد 2020 ليس في دولة الإمارات وحسب بل تمتد إلى المنطقة والعالم.