7 محاور رقمية غير مسبوقة في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - بشار باغ

أكد محمد الهاشمي، نائب رئيس أول الابتكار وتقنية المستقبل في إكسبو 2020 دبي، أن المعرض يعمل بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين على تطوير عمليات رقمية غير مسبوقة في مختلف المجالات، وذلك بالاعتماد على 7 محاور نوعية، على أن يتم توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية وإنترنت الأشياء لخلق تجربة تفاعلية لا تنسى للمشاركين والزوار.

وقال في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن المحاور تشمل تقديم مقترحات مخصصة لكل زائر من خلال تطبيقات للهواتف الذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يتم عرض المقترحات بناء على أنماط السلوك الشخصي المسجل رقمياً للزوار، كما سيتم تطوير برمجيات لتحسين الإنتاجية للمتطوعين الذين سيتجاوز عددهم 30 ألفاً.

فضلاً عن تحديد الطرق بالوسائل الرقمية للوصول بشكل أفضل عبر موقع الحدث، إلى جانب تطوير حلول شخصية ذكية للزوار من أجل خدمات مصممة خصيصاً لكل منهم.

أسرع الطرق

بالتعاون مع «إس.إيه.بي» شريك الحلول البرمجية المبتكَرة سيتمكن الزوار الذين يصلون إلى موقع إكسبو 2020 دبي من معرفة أسرع الطرق إلى الأجنحة التي يحبذونها من خلال محطات مقترحة يمكنهم التوقف عندها أو بالإمكان، على سبيل المثال، إرشادهم إلى المكان الذي يستطيعون فيه الاطلاع على أحدث تقنيات «الواقع الافتراضي» في حال كونهم من عشاق التكنولوجيا.

وأضاف الهاشمي أن البنية الرقمية لموقع إكسبو 2020 دبي وبالتعاون مع «سيمنس» الشريك الرسمي الأول للبنية التحتية وعمليات التشغيل الذكية ستتميز بالمرونة مما يساعد على استيعاب التغيرات والتطورات التقنية التي يمكن أن تظهر خلال الفترة المقبلة قبل الحدث وأثنائه.

وأوضح أن المحاور تشمل أيضاً تحول إكسبو إلى موقع ذكي للحدث يستفيد من تقنية شبكات الجيل الخامس. وتقدم خدمات الجيل الخامس الدعم لتطبيقات رقمية وتكنولوجية مثل السيارات التي تدار ذاتياً ودعم أنظمة أخرى مساندة لإنترنت الأشياء تستفيد من سرعة التحميل التي تتمتع بها شبكة الجيل الخامس.

وفي وقت استجابة منخفض، إلى جانب استخدام تقنية تعمل من وراء الكواليس تعرف بالـ «رقمنة غير اقتحامية»- Non- intrusive digitization من أجل تجربة سلسة للمشاركين، فضلاً عن حلول رقمية لإدارة الطاقة والمباني الذكية والإضاءة الذكية والري الذكي مرتبطة بمنصتنا لإنترنت الأشياء.

أول مؤسسة

وأوضح أن إكسبو 2020 دبي هو أول مؤسسة تجارية كبرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تحصل على خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات وذلك بفضل الشراكة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، ويمثل ذلك إنجازاً جديداً للإمارات يؤكد سبقها في تبني وتوظيف أحدث التقنيات المتطورة.

وكانت «اتصالات» قد بدأت بالفعل توصيل موقع إكسبو 2020 دبي بشبكتها من الجيل الخامس. ويؤكد هذا التطور البارز ريادة الإمارات في الابتكار والبنية التحتية.

وتزيد سرعة تقنية الجيل الخامس حوالي 20 مرة عن سرعة الجيل الرابع وتوفر وقت استجابة منخفضاً للغاية، ما يتيح للمستخدمين تشغيل فيديو بدقة (فور.كيه 4K) في أي مكان وفي أي وقت، دون أي تأخر.

وستوفر شبكة الجيل الخامس من «اتصالات» الخدمات الرقمية وخدمات الاتصالات الأكثر تطوراً لإكسبو 2020 دبي والملايين من زواره، بما في ذلك دعم 300 ألف زائر متوقع في أيام الذروة. وستكون هذه الشبكة مكوناً أساسياً في «الموقع الذكي» لإكسبو 2020، الذي سيقدم تجربة لا تنسى لملايين الزائرين و200 مشارك، مع تمكين الشركات.

وتابع الهاشمي أن اعتماد شبكات الجيل الخامس يدعم هدف إكسبو 2020 ليكون أحد أكثر المواقع اتصالاً على كوكب الأرض. ونحن في إكسبو 2020، نخطط لتحسين تجربة كل زائر من خلال ربطه رقمياً ببيئته المحيطة وإثراء تفاعلاته خلال رحلته في إكسبو، وستلعب شبكات الجيل الخامس من اتصالات دوراً مهماً في دعم هذا الهدف وتوفير تجربة رقمية متميزة لجميع الزوار.

وأوضح أنه سيتم تمديد أكثر من 200 كيلومتر من الألياف الضوئية في موقع إكسبو وذلك لخدمات تشمل شبكات الجيل الخامس والبنية التحتية التي ستتضمن مركزاً للبيانات ومراكز للتحكم بالسيارات ذاتية القيادة.

إثراء التجربة

وتعمل «أكسنتشر» مع «اتصالات ديجيتال» على استكشاف وسائل فاعلة لإثراء تجربة إكسبو 2020 دبي عن طريق الخدمات الرقمية، ويشمل ذلك ضمان المساعدة الافتراضية للزوار لإرشادهم أثناء جولاتهم في موقع إكسبو، أو تمكينهم من طلب وجبة غداء في مطعم، قبل وصولهم، عبر التقنيات الذكية.

وسيساهم ذلك في مساعدة المشاركين والشركاء على الارتقاء بعروضهم عبر تحليل نوعية الزوار الذين يقصدون أجنحتهم والأهم من ذلك دراسة دوافع زيارتهم، يضاف إلى ذلك رصد عملية إعداد الموظفين والمتطوعين وتطويرهم للتأكد من تزويدهم بجميع المهارات الضرورية والمعرفة اللازمة لمواكبة تطلعات ملايين الزوار.

وفي ذات الإطار، سيعمل إكسبو 2020 دبي مع شركة «سيسكو» باعتبارها شريك الشبكات الرقمية من فئة شريك أول رسمي، وذلك لتوفير أحدث سبل الاتصال الرقمي لضمان تجربة غنية وخاصة لكل زائر.

الحدث الدولي

مع زيارة ملايين الأشخاص لموقع إكسبو 2020 دبي سيكون موقع الحدث الدولي مركزاً للتواصل بشكل لا سابق له ليس فقط للزوار بل وللعالم، وسواء أراد الزائر مشاركة الصور الخلابة للمنشآت المبتكرة في إكسبو أو المعروضات الملهمة أو استخدام تطبيق إكسبو الذكي الخاص بالهاتف المحمول للتجول في الموقع وغير ذلك فسيكون ملايين الزوار في الحدث متصلين بالشبكة بمساعدة سيسكو.

وسيشهد الموقع أول تطبيق واسع النطاق للحل التقني المتطور «سيسكو فيجن» - رؤية سيسكو - خارج الولايات المتحدة، ويتيح هذا التطبيق المحتوى الإلكتروني ليسمح لأكثر من 200 مشارك دولي بعرض ما لديهم من محتوى وتطبيق التجارب التفاعلية والتواصل مع الزوار والعاملين بأفضل السبل وأكثرها تأثيراً وأمناً.

أمن المعلومات

يعمل إكسبو 2020 دبي مع «أكسنتشر» شريك الخدمات الرقمية بالتعاون مع «اتصالات» بحيث تتولى الشركة مسؤولية أمن المعلومات وعلاقات العملاء وخدمات المساعدة الافتراضية وتحديد الموقع الجغرافي. وستتعاون «أكسنتشر» مع «اتصالات ديجيتال»- وحدة العمل ضمن «اتصالات» التي اختيرت شريكاً أول رسمياً للاتصالات والخدمات الرقمية لإكسبو.

وستؤدي «أكسنتشر» دوراً محورياً في جعل أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا أحد أكثر الأماكن سرعةً وذكاءً وأفضلها اتصالاً وترابطاً في العالم. وستتركز مهام «أكسنتشر» على ضمان تكامل الأنظمة لأكثر من 70 تطبيقاً من تطبيقات إكسبو، وتنسيق إدارة وهندسة البرامج والاختبار بين مختلف الشركاء التقنيين له، وستتولى مسؤولية تصميم الحلول وبنائها.