احتفالية جماهيرية كبرى السبت بانطلاق العد التنازلي لإكسبو

المصدر: دبي - بشار باغ

دعا «إكسبو 2020 دبي» الجمهور لحضور احتفالية جماهيرية كبرى بمناسبة إطلاق العد التنازلي لاستضافة الحدث بعد عامين، ويقام الحفل يوم السبت المقبل 20 أكتوبر وهو ذات اليوم الذي سيفتتح فيه الحدث في 20 أكتوبر 2020، في حين يُسدل الستار على فعاليات إكسبو 2020 في 10 أبريل 2021.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث ملايين الزوار. وأعلن إكسبو عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أن فعاليات الاحتفالية ستقام في حديقة برج خليفة وسط مدينة دبي من الساعة الخامسة عصراً حتى الساعة العاشرة مساءً، علماً بأن الحضور مجاناً للجميع، وتم نشر رسالة للجمهور تتضمن تفاصيل الاحتفال المقبل مع عبارة «عيشوا التشويق».