عرض تفاعلي ثلاثي الأبعاد لموقع إكسبو 2020

المصدر: دبي - وام

تقدم «أكسنتشر»، وحدة «اتصالات ديجيتال» التابعة لشركة «اتصالات»، عرضاً تفاعلياً ثلاثي الأبعاد لموقع إكسبو 2020 دبي تحت اسم «إكسبلور 2020»، وهو أول منتج من نوعه حول المعرض المقبل ستكشف عنه منصة «اتصالات» خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2018 تأكيداً لإسهاماتها الرائدة في جعل إكسبو 2020 دبي واحداً من أكثر المواقع ذكاء واتصالاً على مستوى العالم.

وسيتم تقديم العرض الفوري ثلاثي الأبعاد عبر 8 شاشات منحنية دقتها 8640 x 1920 بكسل بتصميم يوفر نسخة مطابقة لموقع إكسبو، حيث قامت أكسنتشر بتحويل نموذج معماري معقد يضم ما يزيد عن 122 مليون تشكيل مضلع إلى نموذج محسن بثلاثة أبعاد يضم 6 ملايين مضلع فقط بنسبة تخفيض تصل إلى 95% مع الحفاظ على الجودة والدقة الفائقة في العرض المرئي والتركيب.

وسيتمكن الزوار للمرة الأولى من التنقل في أرجاء موقع إكسبو 2020 حسب رغبتهم بفضل جهود التصميم والتطوير والتحسين، التي قامت بها «أكسنتشر» و«اتصالات ديجيتال».

وقال جيراردو كانتا المدير التنفيذي للاتصال والإعلام والتكنولوجيا في «أكسنتشر» لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا، إن إكسبو 2020 دبي يعد فعالية مهمة تسعى إلى تعزيز التواصل بين العقول وتوليد الأفكار والحلول المبتكرة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً للجميع.. مرحباً بالشراكة مع «اتصالات ديجيتال» في تقديم عرض توضيحي عن إكسبو 2020 المقبل.

وأضاف أنه من خلال «إكسبلور 2020» يمكن للزوار الحصول على مشاهد حصرية لموقع إكسبو 2020 دبي، وتصور الاحتمالات اللامحدودة التي يمكن ابتكارها عبر الخدمات والتقنيات الرقمية الحديثة، مثل الجيل الخامس والتعلم الآلي وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والواقع الممتد، وغيرها.

من جانبه قال فرانسيسكو سالسيدو نائب رئيس أول «اتصالات ديجيتال»، إن هذا العرض الذي نقدمه يمثل تجسيداً حقيقياً للرؤية الرقمية التي نتبناها، المتمثلة في «قيادة المستقبل الرقمي وثورة الجيل الخامس لتمكين المجتمعات»، وذلك من خلال ابتكار حلول مستقبلية سيكون لها الأثر العميق على حياة الأشخاص.

وأضاف: «نحن متحمسون لتقديم هذه التجربة الفريدة من نوعها التي ستأخذ زوارنا في رحلة افتراضية ثلاثية الأبعاد 3D إلى موقع «إكسبو 2020 دبي».. وباعتبار أكسنتشر شريكاً رئيساً للخدمات الرقمية فإن هذا المشروع المشترك سيقدم لجميع الزوار فكرة عن معرض إكسبو 2020 دبي، وسيأخذهم من خلاله إلى أبرز عناصر هذا الحدث العالمي بما في ذلك إسهام اتصالات في تمكين قدرات الجيل الخامس في موقع الحدث».

وقال محمد الهاشمي النائب الأول للرئيس لشؤون الابتكار وتقنية المستقبل في إكسبو 2020 دبي: «بعد عامين من الآن سيفتح معرض إكسبو 2020 أبوابه للعالم على مدى ستة أشهر من الإبداع البشري.. إن شراكاتنا مع أكسنتشر واتصالات ديجيتال هي جزء أساسي من إنشاء الموقع الذكي الخاص بالمعرض، الذي سيثري تجربة الزوار من خلال ربط الأشخاص رقمياً وتحسين تفاعلاتهم مع محيطهم».