5 شركات تتولى إنشاء جناح فنلندا في «إكسبو»

المصدر: دبي - سيد صالح

أرست وزارة الشؤون الاقتصادية في فنلندا العقد الخاص بإنشاء الجناح الفنلندي في إكسبو 2020 دبي على مجموعة من 5 شركات، وهي «فاكتور نوفا»، «جيه كيه إم إم أركيتكتس»، «بيوند ليميتس»، «فايف كارنتس» و«إكسبوموبيليا»، وفقاً لبيان صحفي صدر أمس. وسيحمل الجناح الفنلندي في إكسبو 2020 عنوان «لومي»، وهي كلمة فنلندية تعني الجليد.

حيث سيكون تصميم الجناح مستلهماً من الجليد الذي يغطي فنلندا بدءاً من موسم الخريف، لذا، سيبدو «لومي» على شكل خيمة بيضاء تبدو كما لو كانت مصنوعة من الجليد.

ويجمع التصميم بين البساطة والأناقة وسيعكس فن العمارة الفنلندية، وخاصة أن فنلندا تمتلك تراثاً فريداً وثرياً في التصميم المعماري. وتبلغ تكلفة إنشاء الجناح 42.5 مليون درهم. وسيتم اقتسام التمويل مناصفة بين الحكومة الفنلندية والقطاع الخاص.