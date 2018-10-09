جلسة عن «إكسبو» بسوق السفر العالمي

المصدر: دبي - البيان

يسلط معرض سوق السفر العالمي في لندن الذي تنعقد فعالياته الشهر المقبل، الضوء على قطاع السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ويستضيف نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين لمناقشة كافة جوانب هذا القطاع الحيوي.

وتشمل فعاليات اليوم الأول جلسة خاصة بعنوان «إكسبو دبي 2020 والمسؤولية تجاه الآثار البيئية في قطاع المياه والطاقة» بمشاركة جيليان هامبورغر، النائب الأول للرئيس للشؤون التجارية في إكسبو دبي 2020 لتسليط الضوء على استعدادات دبي لاستضاف هذا المعرض الأكبر من نوعه في العالم.

وتسعى اللجنة المنظمة لمعرض إكسبو دبي إلى تنظيم أكثر المعارض استدامة في التاريخ، وسيتم خلال هذه الجلسة مناقشة الجهود التي تبذلها دبي لتعزيز ممارسات الاستدامة المتطورة التي ستلهم الأجيال القادمة.

نمو

وقال سايمون بريس، مدير أول معرض سوق السفر العالمي في لندن: «شهد قطاع السياحة في الشرق الأوسط نمواً بعشرة أضعاف خلال العقد الماضي. وشهدنا في هذه المنطقة افتتاح أعلى المباني وأطول الفنادق وأفضل مرافق البنية التحتية والنقل والحدائق الترفيهية ومناطق الجذب البارزة على مستوى العالم. وتشير التقديرات إلى بقاء منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر وجهات السفر جذباً في العالم».

وتشير دراسة صادرة عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إلى أن عدد السياح الدوليين إلى الشرق الأوسط يرتفع أيضاً بشكل مطرد، حيث استقبلت المنطقة نحو 58.1 مليون سائح في عام 2017، بزيادة قدرها 5٪ عن الأشهر الـ12 السابقة.

وتشمل قائمة الجهات المشاركة من هذه المنطقة في معرض سوق السفر العالمي هذا العام: دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية، ودائرة التنمية السياحية بعجمان، ووزارة السياحة العُمانية، ومجلس السياحة الأردني، والخطوط الجوية السعودية، وشركة QE2 للشحن البحري، ومجموعة المهيدب للشقق الفندقية، وفنادق جراند بلازا.