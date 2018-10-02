«استعداد» يؤهّل منتسبي إدارة التحريات لمعرض إكسبو 2020

المصدر: دبي - البيان

شهد العميد محمد عيسى العظب، مدير إدارة الخيالة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في شرطة دبي ختام الدورة الثالثة لبرنامج "استعداد" الذي يهدف الى تدريب وتأهيل مرتب الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية استعدادا لمعرض إكسبو 2020 ، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العقيد حارب محمد الشامسي، مدير الإدارة الجنائية للفعاليات والأنشطة المحلية، وعدد من الضباط.

وأكد العميد محمد عيسى العظب في كلمته خلال حفل الختام أهمية معرض إكسبو الاقتصادية والسياحية والثقافية، حيث يشكل المعرض ملتقى للحضارات والثقافات وتبادل المعرفة، ويؤكد قدرة دولة الإمارات عامة ودبي خاصة على استضافة مثل تلك الفعاليات الدولية نظرا لامتلاكها البنية التحتية المتكاملة ذات المواصفات العالمية والكوادر البشرية الملمة بصناعة المعارض والسياحة.

بالإضافة إلى ما تملكه دبي من مرافق عامة ومراكز تسوق ووسائل اتصال ومواصلات عالية الجودة، وخبرة كبيرة في استضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الرياضية والاقتصادية الكبيرة. وقال إن تلك البرامج تهدف إلى تأهيل مرتب الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في كيفية التعامل مع هذا الحدث العالمي، مؤكداً أهمية العمل كفريق متكامل.