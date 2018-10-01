تعاون بين «سيسكو» و«سمارت وورلد» لتنفيذ بنية الشبكات الذكية في «إكسبو»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت شركة سيسكو، الشريك الرسمي للشبكات الرقمية في معرض إكسبو 2020 دبي، التعاون مع سمارت وورلد ـ أحد شركاء سيسكو في الإمارات لتصميم وتنفيذ البنية التحتية للشبكات الذكية في أول معارض إكسبو العالمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وتعمل سيسكو مع سمارت وورلد لتنفيذ أجزاء من البنية التحتية لشبكة بروتوكول الإنترنت الرقمية للمعرض، بما فيها حلول شبكات سيسكو القائمة على المقاصد، حيث تمتلك شركة الخدمات التكنولوجية الذكية «سمارت وورلد» المهارات والموارد والخبرة اللازمة لبناء شبكة آمنة وذكية لمعرض إكسبو 2020.

وتساهم هذه الحلول في دعم التجربة الرقمية التي يوفرها إكسبو 2020، ليساعد الزوار والمشاركين والشركات على التواصل من أي مكان في موقع المعرض وعلى أي جهاز بشكل آمن وموثوق دون انقطاع. كما صممت الشبكة لتدعم ما يزيد على 100 ألف جهاز متصل بالإنترنت بتقنية إنترنت الأشياء خلال الفعالية.

وقال عبد القادر علي، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت وورلد: تلتزم سمارت وورلد بالعمل مع سيسكو لمساعدة إكسبو 2020 ليكون فعالية عالمية تمكّنها أحدث التقنيات بما يتماشى مع شعار المعرض «تواصل العقول وصنع المستقبل». وأعلن معرض إكسبو 2020 دبي في أبريل الماضي أن سيسكو ستكون شريك الشبكات الرقمية للفعالية، لتزوّد أحدث الابتكارات التقنية التي تتيح استكشاف الفرص الجديدة وإمكانات التواصل لمستقبل مستدام وشمولي.

وقال شكري عيد، المدير التنفيذي لدول المنطقة الشرقية لدى سيسكو الشرق الأوسط: انطلاقاً من كونها شريك الشبكات الرقمية لإكسبو 2020، تقدّم سيسكو أحدث ابتكاراتها التقنية وأساساً آمنا وذكياً للاتصال عبر حلولنا للشبكات القائمة على المقاصد. ونتطلع إلى العمل مع سمارت وورلد لجعل البنية التحتية لمعرض إكسبو 2020 الأكثر تطوراً وتميزاً في تاريخ الفعالية.

وقال محمد الهاشمي، النائب الأول للرئيس لشؤون الابتكار وتقنية المستقبل في إكسبو 2020 دبي: تعدّ البنية التحتية الرقمية المبتكرة عاملاً جوهرياً لنجاح إكسبو 2020، ونحن سعداء بالتقدم الذي يحرزه شركاؤنا في سيسكو بالتعاون مع سمارت وورلد، كما أننا واثقون من أن التقنيات الذكية التي ستنفذ في إكسبو 2020 ستبهر الزوار من جميع أنحاء العالم.