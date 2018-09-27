«إكسبو دبي» يختار «ماستركارد» شريكاً في حلول الدفع

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن اختيار «ماستركارد» شريكاً له لتقنية المدفوعات من فئة شريك أول رسمي، وذلك بهدف تقديم حلول الدفع المبتكرة لزوار إكسبو ومنحهم تجارب أكثر تميزاً وسهولةً في جميع تعاملاتهم المالية.

وستعمل هذه الشراكة على الاستفادة من تقنيات الدفع الإلكتروني المبتكرة وتوفير تجربة دفع سريعة وبسيطة وموثوقة للملايين من زوار الوجهة العالمية. وجرى الإعلان عن الشراكة أمس خلال منتدى «Connecting Tomorrow» الذي تنظّمه ماستركارد في برشلونة بإسبانيا.

واقع معزز

وستعتمد بعض هذه الحلول التي ستطرحها ماستركارد على استخدام تقنيات من بينها الواقع المعزز والواقع الافتراضي، وتقنية القياسات الحيوية مثل التعرف على الوجه وبصمة الإصبع، بالإضافة إلى تقديم طرق دفع جديدة تعتمد على توظيف التقنيات القابلة للارتداء وتقنيات لا تعتمد على اللمس. وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: «لطالما منحت معارض إكسبو الدولية للناس فرصة تجربة التقنيات الجديدة التي ستغير فيما بعد حياتهم اليومية.

في المستقبل، سيكون الناس قد تعودوا على توقع تجارب سلسة عندما يقومون بالدفع. إن شراكتنا مع ماستركارد لن تجعل المدفوعات النقدية أكثر سهولة لزوارنا فحسب، وإنما ستسمح لهم أيضاً بتجربة ابتكارات جديدة مدهشة تمكنهم من تحسين تجربتهم في إكسبو وتعزيزها، وتصبح جزءاً أساسياً منها».

حلول مبتكرة

من جانبه، قال راغو مالهوترا، رئيس ماستركارد في الشرق الأوسط وأفريقيا: «على مدار أكثر من خمسين عاماً، ساهمت ماستركارد في الارتقاء بتجارب الحياة اليومية ودعم التحول الرقمي عبر حلولها المبتكرة. وقد استطعنا من خلال خبراتنا، وشراكاتنا الاستراتيجية، وشبكاتنا العالمية، تمكين الأشخاص وجعل المدن مكاناً أفضل للسكن، كما ساهمنا في بناء مستقبل مستدام ومجتمعات أكثر شمولاً للجميع.

إن تعاوننا مع إكسبو 2020 دبي لتقديم نظام مدفوعات أكثر تطوراً وابتكاراً للزوار من خلال توفير تجربة دفع سلسة، يمثل بداية الحقبة القادمة من الابتكار، حيث تفتح الفرص الجديدة في مجال التقنيات الحديثة الأبواب أمام مستقبل لا يقدر بثمن».

دور أساسي

ومع توقع استقبال إكسبو 2020 دبي 25 مليون زيارة، سيكون لحلول الدفع المبتكرة والجديدة دور أساسي في تقديم تجارب استثنائية للجميع. وستضمن شراكة إكسبو 2020 دبي مع ماستركارد عمليات دفع سريعة وموثوقة وآمنة.

ويمثل إكسبو 2020 دبي احتفالاً بالإبداع البشري، مسترشداً بالاعتقاد بأن الابتكار والتقدم هما نتيجة تضافر جهود البشر وتبادلهم الأفكار بأساليب خلاقة.

وحتى الآن، أعلن إكسبو 2020 دبي عن 11 شريكاً من فئة شريك أول، بما في ذلك ماستركارد، إلى جانب أربعة شركاء من فئة شريك رسمي. وسيكون هناك المزيد من الإعلانات عن الشراكات في الأشهر المقبلة.