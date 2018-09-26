82 مليون درهم كلفة جناح المملكة المتحدة في إكسبو

المصدر: دبي - بشار باغ

طرحت المملكة المتحدة مناقصة لإنشاء جناحها في إكسبو 2020 بقيمة تناهز 82 مليون درهم (17 مليون جنيه إسترليني)، ونشرت وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة التي تتولى الإشراف على الجناح تفاصيل المناقصة على موقعها الإلكتروني.

ويغطي نطاق المناقصة عمليات الإنشاء والصيانة وخطط الإرث الخاصة بالجناح بعد انتهاء إكسبو، وتم تحديد 24 أكتوبر 2018 كآخر موعد لتسلم العروض من الجهات الراغبة في المشاركة بالمناقصة، وتأتي هذه الخطوة في ظل قيام العديد من الدول بالإعلان تباعاً عن تفاصيل أجنحتها المشاركة في إكسبو 2020.

شعار

ويحمل جناح المملكة المتحدة شعار «الابتكار لمستقبل مشترك» ويقع في منطقة الفرص، وهي إحدى المواضيع الفرعية الثلاثة للوجهة العالمية المرتقبة بالإضافة إلى التنقل والاستدامة، ومن المتوقع أن يستقطب 5 ملايين زائر خلال فعاليات الحدث، كما تم تعيين لجنة خاصة لتقييم عروض تصميم الجناح على أن يتم الإعلان عن التصميم الفائز خلال العام الجاري.

وكانت المملكة المتحدة سلمت رسالة مشاركتها الرسمية بإكسبو 2020 دبي في أكتوبر من العام الماضي، ويأتي ذلك في ظل توجيه بريطانيا لبوصلتها الاستثمارية - بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي- إلى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ودول الخليج العربي بشكل خاص، لتعزيز شراكاتها الاستثمارية والتجارية والاستفادة من النمو المستمر الذي تشهده جميع القطاعات.

وسيكون إكسبو 2020 دبي منصة ممتازة لبريطانيا لترسيخ التعاون مع دول المنطقة ودول آسيا وعقد المزيد من الشراكات والولوج إلى أسواق جديدة.

علاقات قويةوكان ليام فوكس وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة قد أكد خلال تسليم رسالة المشاركة أن دبي تمثل بوابة تجارية بين الشرق والغرب في الوقت الذي تستعد فيه الإمارات لفصل جديد في قصة نجاحها الرائعة بالتحضير لاستضافة إكسبو 2020 دبي، كما تفتتح المملكة المتحدة فصلاً جديداً في تاريخها ونتطلع إلى بناء علاقات اقتصادية قوية تعزز النمو وترسخ ثقافة تبادل المعرفة مع أصدقائنا في دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم.

وأضاف: نترقب الفرص التي يتيحها إكسبو 2020 دبي للمملكة المتحدة للتواصل مع الدول والمنظمات الدولية والشركات والمؤسسات التعليمية في واحد من أكثر المواقع إثارة على وجه الأرض.

وأنا منبهر بمستوى الإنجاز الذي تحقق في إكسبو 2020 دبي بجميع جوانبه وأبرزها الشراكات الاستراتيجية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتقدم الاستثنائي على أرض الموقع. ودبي بكل تأكيد على الطريق الصحيح لاستضافة ما سيكون تجربة رائعة وملهمة للملايين في شتى أنحاء العالم.

ومن جانب آخر، صرح فوكس في لقاء صحفي عقد أخيراً أن قيمة التجارة بين المملكة المتحدة والإمارات بلغت نحو 72.4 مليار درهم (15 مليار جنيه إسترليني) العام الماضي، محققة نموا قدره 15 % مقارنة بالعام 2016. وأضاف فوكس في مقابلة أن بريطانيا تسعى لرفع حجم الاستثمارات المتبادلة مع دول الخليج، وكشف عن تعيينها لأول مفوض تجاري بالمنطقة في دولة الإمارات.

وأشار إلى وجود 440 رحلة جوية أسبوعية بين الإمارات ولندن، وقال«علاقاتنا التجارية والاستثمارية قوية مع مختلف دول الخليج، فنحن نرى في هذه المنطقة مفتاحاً لازدهار بريطانيا المستقبلي في التجارة والاستثمار على حد سواء، كما نعتبر المنطقة مفتاحاً للازدهار العالمي».