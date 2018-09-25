نيويورك تستضيف جلسة المجلس العالمي لإكسبو 2020

المصدر: Ⅶدبي ــ بشار باغ

جمع المجلس العالمي لإكسبو 2020 دبي نخبة من ألمع العقول وقادة الفكر من أنحاء العالم في مدينة نيويورك. وتم خلال الجلسة مناقشة تقدم ونمو كوكب الأرض والمجتمعات البشرية.

والمجلس العالمي مبادرة أطلقها إكسبو 2020 دبي لتشكل تجمعاً وديّاً يركز على تحفيز الحوارات والمحادثات، ويضم قادة الفكر في مختلف المجالات جنباً إلى جنب مع الطلاب المهتمين بموضوع الحوار والمتفاعلين معه. وبوحي من معارض إكسبو الدولية، يهدف المجلس العالمي إلى بدء حوار عالمي حول القضايا المعاصرة.

ويأتي إطلاق المجلس انسجاماً مع شعار إكسبو الرئيسي «تواصل العقول وصنع المستقبل» ليكون ملتقى حوارياً عالمياً مرتكزاً إلى الموضوعات الفرعية الثلاثة للوجهة العالمية: التنقل والفرص والاستدامة.

ابتكار

ونشر الحساب الرسمي لإكسبو 2020 على تويتر تغريدة أشارت إلى أن المجلس العالمي اتجه إلى نيويورك ليذكي شعلة الحوار حول سبل استثمار طاقات الابتكار والإبداع البشري لتمكين المزيد من سكان العالم من امتلاك زمام مستقبلهم، ويأتي ذلك في ظل عدة حقائق استعرضها حساب إكسبو 2020، يأتي في مقدمتها أن عدد سكان العالم سيرتفع من 7.6 مليارات نسمة خلال 2018 ليبلغ 8.6 مليارات نسمة عام 2030، وهنا يبرز السؤال الأبرز حول كيف سيبدو العالم حين يتقاسمه 8 مليارات نسمة على وجه الأرض؟