«أبنوس» تفوز بعقد تجهيز قرية إكسبو من مركز دبي التجاري العالمي

المصدر: دبي - البيان

حصلت أبنوس فيت أوت لصناعة الأثاث والديكور على عقد من مركز دبي التجاري العالمي لتجهيز مشروع قرية إكسبو.

وستستخدم الشركة أحدث الأجهزة في مصنعها الممتد على مساحة 21 ألف متر مربع لتوريد وتركيب الأبواب المقاومة وغير المقاومة للحريق وخزائن المطابخ والملابس لمشروع قرية إكسبو دبي 2020.

يتكون مشروع قرية إكسبو، المقرر تسليمه على مرحلتين، من 11 قطعة أرض تحتوي كل منها على موقف داخلي مظلّل للسيارات. وسيتم ربطه بتوسعة الخط الأحمر من شبكة مترو دبي. وتجري حاليًا أعمال بناء المشروع المقرر إكماله في الربع الرابع من عام 2019. وسيضم مشروع قرية إكسبو دبي مجموعة واسعة من متاجر البيع بالتجزئة ووسائل الراحة للمجتمع المحلي، بما في ذلك مدرسة ومركز للرعاية النهارية ومنشأة للرعاية الصحية.