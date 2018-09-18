إكسبو دبي يطلق برنامجاً لتدريب الشباب الإماراتي

المصدر: Ⅶدبي ـ البيان

أطلق إكسبو 2020 دبي برنامج تدريب يتيح لطلاب الجامعات والخريجين الجدد فرصة ثمينة للتعلّم واكتساب الخبرات على يد عددٍ من أبرز الخبراء العالميين في مختلف المجالات والعاملين في مختلف أقسام إكسبو 2020 دبي وإداراته.

ويأتي هذا البرنامج ليوفر للمئات من شبان وشابات الإمارات إمكانية الانخراط في الاستعدادات الجارية لتنظيم إكسبو 2020 دبي والمساهمة بأدوار محورية في الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم العربي، والاستفادة في الوقت نفسه من الخبرات العملية الواسعة وفرص التطور المهني المتميزة.

ويضم إكسبو 2020 دبي فريق عمل متمرساً سبق للكثير من أعضائه أن ساهموا في تنظيم عدد من أهم الفعاليات العالمية الرائدة، كمعارض إكسبو الدولية، والألعاب الأولمبية، وكأس العالم لكرة القدم. وتحت إشراف هؤلاء الموظفين، سيحظى المتدربون بفرصة صقل مهاراتهم واكتساب العديد من الخبرات الجديدة، بدءاً من تعلّم كيفية إنشاء المباني باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وصولاً إلى التقاط صور احترافية مميزة لموقع إكسبو 2020 دبي.

فرصة فريدة

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: يجسد هذا البرنامج التدريبي المبتكر الذي أطلقه إكسبو 2020 دبي فرصة فريدة للشباب الإماراتي، إذ يتيح لهم التفاعل مع نخبة من ألمع العقول المتخصصة في العالم، واكتساب المهارات الضرورية لمسيرة مهنية مكللة بالنجاح في المستقبل.

وأضافت «يعمل إكسبو 2020 دبي في إطار التزامه الراسخ بدعم وتمكين الشباب انسجاماً مع رؤية الإمارات والمبادرات التي تطلقها حكومتها الرشيدة، الرامية إلى تمكين الشباب وإلهامهم وتحفيز قدراتهم.

إذ يمثل الشباب ركيزة جوهرية نستند إليها في كل ما نقوم به في إكسبو 2020، ومن هنا تأتي أهمية برنامجنا التدريبي كفرصة مثالية نسهم من خلالها بدور حيوي في إعداد وتمكين قادة المستقبل في وطننا الحبيب».

وكان إكسبو 2020 دبي اختتم بنجاح، مؤخراً، برنامجاً تدريبياً تجريبياً للطلاب الجامعيين. وجرى توسيع نطاق هذه المبادرة المبتكرة لتصبح برنامجاً تدريبياً متكاملاً يستقبل الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد، سواء كانوا من أصحاب الخبرات المهنية المحدودة أو المبتدئين. وتتوزع البرامج التدريبية في مختلف أقسام وإدارات إكسبو 2020 وتشمل التطوير والتسليم العقاري، والموارد البشرية، وقسم الاتصال، وبرنامج إكسبو للمدارس، وغيرها.

برنامج متميز

وقالت فاطمة اللوغاني، رئيس أكاديمية إكسبو والتوطين - الموارد البشرية والمتطوعين في إكسبو 2020 دبي: نحث جميع الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد المؤهلين على الانضمام إلى برنامجنا التدريبي المتميز في إكسبو 2020 دبي، واغتنام هذه الفرصة الثمينة التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم في التطور على المستويين المهني والشخصي في آن واحد. فمن خلال هذا البرنامج، نقدم للشباب الإماراتي فرصة المساهمة بدور محوري في نجاح إكسبو 2020، والانخراط في تنظيم حدث عالمي رائد لا سابق له في تاريخ المنطقة برمّتها.

وسيخضع المتقدمون لمقابلات شخصية ليجري ـ في حال اجتيازهم لها ـ توزيعهم على مواقع مختلفة وفقاً لمجال تخصصهم الدراسي. وتستغرق فترة التدريب للخريجين الجدد مدة تصل إلى ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، في حين تعتمد المدة بالنسبة للطلاب الجامعيين على ظروف دراستهم الجامعية. ويتلقى كل متدرب مكافأة شهرية رمزية، وعقب الانتهاء من كل فترة تدريبية، سيخضع كل مشارك لعملية تقييم يتلقى بعدها خطاب توصية بناءً على أدائه.

اندماج

وقال عبدالله بن خرباش، وهو طالب في الجامعة الأميركية في دبي، شارك في المرحلة التجريبية لبرنامج تدريب الطلاب كمهندس متدرب مع فريق التطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي: خضت في إكسبو 2020 دبي تجربة فريدة بكل معنى الكلمة. فقد اندمجت بسرعة في فريق العمل وتم تكليفي بمهام لم تقتصر فائدتها على تحدي قدراتي، بل أكسبتني الكثير من الخبرات والمعرفة وساعدتني على التطور. وقد فوجئت بالتنوع الهائل الذي انطوت عليه تجربتي التدريبية.

ويمكن للطلاب الجامعيين والخريجين الجدد المهتمين بالفرص التدريبية في أول نسخة من معارض إكسبو الدولية تقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التقدم عبر البوابة الإلكترونية للوظائف في إكسبو 2020 دبي.

دور

ويلعب الطلاب الجامعيون والخريجون دوراً رئيسياً في الاستعداد للحدث المرتقب في إطار برنامج إكسبو 2020 للمتطوعين، والذي يستقبل جميع المواطنين والمقيمين ممن تتجاوز أعمارهم سن 18 عاماً. وسيضم البرنامج أكثر من 30 ألف متطوعٍ، سيكونون واجهة الحدث الدولي.