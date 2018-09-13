مقر «إكسبو» يتشكّل نهاية العام

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

صرح أحمد الخطيب نائب رئيس التطوير العقاري والإنجاز في «إكسبو 2020 دبي» بأن البناء في المرحلة الثانية من إنشاء مقر المعرض سوف ينتهي في نهاية العام الجاري. وقال الخطيب أن المرحلة الأولى من البناء قد انتهت ونحن الآن في مرحلة التشغيل والاختبار.

وأضاف أن المعرض أصبح مجسداً في الواقع ولم يعد مجرد فكرة بل هو واقع فعلي، وفق ما نقله موقع «كونستركشن ويك اونلاين» عن الخطيب. وأضاف أن محطة مترو إكسبو 2020 بدأت تتشكل وأعمال الصلب جارية بمعدل سريع في ميدان الوصل، الميدان الرئيس للمعرض. وتتوقّع دبي أن يجذب المعرض ما يربو على 25 مليون زائر.