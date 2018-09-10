بحث التعاون بين غرفة عجمان ووفد «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: Ⅶعجمان- البيان

استقبلت غرفة تجارة وصناعة عجمان وفداً من مكتب إكسبو 2020 دبي، وذلك لبحث أطر التعاون بين الغرفة والقائمين على تجهيزات واستعدادات الحدث العالمي، بما يضمن استفادة أعضاء ومنتسبي الغرفة وتوسيع قاعدة مشاركات وزيارات القطاع الخاص في إمارة عجمان لمقر الحدث.

استقبل الوفد بمقر الغرفة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وضم الوفد نجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، وسمية آل علي مديرة مشاريع الاتصال الحكومي في مكتب إكسبو 2020 دبي.

وأشاد عبدالله المويجعي بجهود القائمين على إكسبو 2020 دبي، مشيداً بالجهود الدؤوبة في الاستعداد للحدث العالمي بحيث سيمثل المعرض نجاحاً مستداماً للاقتصاد والسياحة والأمن والبنية التحتية لدولة الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص.

وأكد أن غرفة عجمان حريصة على التواصل الدائم والفعال مع مكتب إكسبو 2020 والقائمين عليه، بما يعكس تضافر كل الجهود لتجسيد الصورة المشرفة لدولة الإمارات في تنفيذ المعرض العالمي، ومعتبراً غرف التجارة بشكل عام إحدى قنوات الربط الرئيسية بين «إكسبو» والقطاع الخاص من الشركات والمصانع.

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان إلى أهمية توجيه غرفة عجمان لأعضائها ومتعامليها ضرورة المشاركة والاستفادة من الحدث من خلال ورش العمل والندوات الموجهة حول الفرص المتاحة للشركات والمؤسسات وآليات المشاركة والتعاون في تنظيم الزيارات خلال المعرض، لا سيما أن عدد المسجلين من عجمان عبر البوابة الإلكترونية لإكسبو يصل إلى 210 مسجلين.

كما أكد الحضور ضرورة اعتماد غرفة عجمان ضمن استقبالها الوفود الاقتصادية من مختلف دول العالم، والتنسيق لتنفيذ زيارات ميدانية إلى موقع إكسبو لتعريف تلك الوفود بالتجهيزات القائمة والاطلاع على آخر المستجدات والأهداف والنتائج المتوقعة على الزوار والمشاركين بشكل عام.

وخلال اللقاء تم استعراض ملخص حول الحدث العالمي من خلال تاريخ إكسبو وأهم الاختراعات والمنتجات التي تم إطلاقها لأول مرة. وفي ختام اللقاء أكد الحضور ضرورة مشاركة وزيارة كل فئات المجتمع للحدث العالمي وأهمية استعداد المؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع من المساهمة في استغلال الفرص التي يتيحها معرض إكسبو 2020، وتوجيه الشركات والمصانع في التخطيط للاستفادة من المعرض.

وقام عبدالله المويجعي بتوجيه الشكر إلى الحضور، مشيداً بالعرض المتكامل، الذي قدمه وفد إكسبو 2020، وقام بتقديم درع تذكارية إلى نجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو.

حضر اللقاء سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان وصالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، وناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء ومحمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية الأعمال والاستثمار في غرفة عجمان.