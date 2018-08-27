وفد من «الإمارات الإسلامي» يزور موقع «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

توجه وفد من موظفي فريق الإدارة في «الإمارات الإسلامي» في زيارة إلى موقع معرض «إكسبو 2020 دبي» في منطقة دبي الجنوب، التقوا خلالها عدداً من أعضاء فريق عمل «إكسبو 2020 دبي»، واطلعوا على أحدث المستجدات والتحضيرات الجارية لاستضافة الحدث العالمي.

وبصفته الشريك المصرفي الإسلامي الرسمي لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، يعمل «الإمارات الإسلامي» في إطار رؤيته المنسجمة مع شعار المعرض: «تواصل العقول، وصنع المستقبل»، ويكرّس جهوده لتقديم أرقى المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية المبتكرة، التي من شأنها توفير حلول مستدامة لمتعامليه ويمثل «الإمارات الإسلامي» جزءاً من مجموعة الإمارات دبي الوطني، الشريك المميز الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي.

وكان فريق إكسبو في استقبال وفد من المسؤولين بـ«الإمارات الإسلامي».