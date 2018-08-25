40 شريكاً على قائمة «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: Ⅶدبي ـ بشار باغ

يستهدف إكسبو 2020 دبي التعاون مع أكثر من 40 شريكاً ضمن برنامج شراكة الحدث التي تضم 3 فئات تشمل «الشريك الرسمي الأول» و «الشريك الرسمي» و«المزود الرسمي».

وتم حتى الآن الإعلان عن 15 شراكة في مختلف الفئات كان آخرها التعاون مع إعمار للضيافة، وسيحظى 12 شريكاً تحت فئة «الشريك الرسمي الأول» بأكبر قدر من الحقوق والمزايا الحصرية، بما فيها استخدام شعار إكسبو 2020 دبي وحقوق التسويق وترويج العلامة التجارية، وفرص المشاركة في الفعاليات البارزة التي تنضوي تحت مظلة الحدث.

ويعتبر برنامج شراكة إكسبو 2020 فرصة سانحة للشركات الهادفة إلى تعزيز صورتها العالمية والتي تبحث دوماً عن القيمة المضافة التي ستقدمها رعاية أي حدث لعلامتها التجارية، وعن ربط ما تقدمه بأحداث تخدم تطور الإنسانية، وبالنسبة لهذه الشركات فإن «إكسبو 2020 دبي» يعد الحدث الأمثل لرعايته وهو ما يجسده شعاره «تواصل العقول وصناعة المستقبل»، والذي من المتوقع أن يجذب أكثر من 25 مليون زائر.

وسيسهم شركاء «إكسبو 2020 دبي»، في رسم ملامح المستقبل واستضافة أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويسعى «إكسبو 2020 دبي» عبر هذه الشراكات لبناء منصة عالمية تعاونية وشاملة، وتحويل الأفكار المبدعة إلى مشاريع نوعية وبناء إرث مستدام تستفيد منه الدولة والمنطقة.

وتولي الشركات من سان فرانسيسكو إلى شنغهاي اهتماماً كبيراً بسوق المنطقة الذي يشهد نمواً مطرداً في عدد السكان، واستقطابه للشركات العالمية لتأسيس الأعمال، ولأن دبي تعتبر منارة ترشد الاستثمارات الخارجية إلى طريقها الصحيح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولأن «إكسبو 2020 دبي» سيقام في المدينة المعروفة بمدينة الفرص، فإن الحدث سيحقق لهذه الشركات جميع المنافع التي تتطلع إليها لتعزز انتشار علامتها التجارية.

وحتى تاريخه، نجح إكسبو 2020 دبي في استقطاب الجهات والشركات التالية كشركاء رسميين في مختلف فئات برنامج الشراكة:

وفي ما يلي الشركات التي اختارها إكسبو 2020 دبي ضمن فئة شريك رسمي أول:

طيران الإمارات

انضمت «طيران الإمارات» إلى برنامج شراكة «إكسبو 2020 دبي» بصفة الناقل الجوي الرسمي بفئة «شريك رسمي أول»، والذي يمنحها رخصة بيع تذاكر الحضور، وتتمتع «طيران الإمارات» بحضور عالمي كبير وقدرات تسويقية هائلة وشبكة خطوط واسعة تصل إلى 150 وجهة حول العالم، ما يثبت جدارتها بدعم «إكسبو 2020 دبي» في استقطاب 70% من الزوار والمتوقع أن يأتوا من خارج حدود الدولة. كما سيبحث الطرفان في فرص الاستفادة من الموقع الذي سُيقام عليه الحدث، عقب انتهاء فعالياته في العام 2021.

موانئ دبي العالمية

تتيح الشراكة بين إكسبو 2020 وموانئ دبي العالمية فرصاً أوسع لتعزيز مكانتها العالمية وبناء شراكات طويلة الأمد مع المشاركين الكبار في الحدث ومن بينها دول ومؤسسات ومنظمات متعددة الأطراف. كما تمنح الشراكة «موانئ دبي العالمية» حقوقاً ومزايا عديدة، تشمل حقوق تسويق حصرية وفرصة إقامة جناح خاص بها خلال الحدث المرتقب.

وتوفر الشراكة مع موانئ دبي العالمية للدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي إمكانية استخدام موانئ الشركة الموجودة فيها؛ إضافة إلى ميناء جبل علي لنقل مستلزماتهم خلال الاستعداد للمشاركة في الحدث مستفيدين بذلك من المرافق المتطورة والبنى التحتية الحديثة القادرة على مناولة أكبر سفن الحاويات في العالم بكفاءة وفعالية وسلامة.

مجموعة اتصالات

تكتسب الشراكة بين إكسبو 2020 دبي ومجموعة اتصالات دوراً محورياً في رحلة الاستعداد والتحضير لإقامة الحدث المرتقب. وتشارك «اتصالات» في أعمال تطوير البنية التحتية لموقع الحدث، كي يتمكن «إكسبو 2020 دبي» من توفير بيئة رقمية غنية تقوم على أحدث الحلول التقنية وتلبي تطلعات الضيوف والمشاركين في الحدث، وتجسّد أيضاً موضوعاته على أرض الواقع، بما سيضمن لـ25 مليون زائر متوقع، عيش تجربة استثنائية بكل المقاييس، بما فيها خدمات الجيل الخامس مع شبكة «واي-فاي» قادرة على خدمة ما يصل إلى 300 ألف شخص يومياً في موقع إكسبو 2020.

بنك الإمارات دبي الوطني

بنك الإمارات دبي الوطني هو الشريك المصرفي الحصري في موقع إكسبو 2020، حيث سيوفر أجهزة الصراف الآلي ويفتتح «فرع المستقبل» في الموقع. وسيتولى كذلك تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية، لمنظمي الحدث والمشاركين فيه وملايين الزوار الذين سيأتون من أرجاء العالم. ويشمل ذلك معالجة معاملات الدفع الإلكتروني للتجار، والخدمات المصرفية الإسلامية وخدمات صرف العملات الأجنبية.

سيسكو

شركة سيسكو هي شريك الشبكات الرقمية لإكسبو 2020، وستعمل الشركة الرائدة عالمياً في مجال التقنية على توفير أحدث سبل الاتصال الرقمي لضمان تجربة غنية وخاصة لكل زائر. وتسعى سيسكو إلى تطبيق حلولها الرائدة في مجال هندسة الشبكات القادرة على ربط الأشخاص والأجهزة في أي مكان وأي وقت بشكل آمن وموثوق وسلس. وسوف تعمل هذه الحلول على ربط الزوار والمشاركين والأجهزة والتطبيقات والعمليات ضمن شبكة ذكية تجعل من البنية التحتية لإكسبو 2020 دبي الأكثر تطوراً في تاريخ الحدث الدولي الذي يمتد على ما يقرب من 170 عاماً.

سيمنس

تعتبر سيمنس الألمانية إحدى أكبر شركات التصنيع والإلكترونيات في العالم، وقد وقعت مع إكسبو 2020 دبي اتفاقية شراكة من فئة شريك رسمي أول في مجال البنية التحتية وعمليات التشغيل الذكية لتوفير حلول ابتكارية متنوعة وتكنولوجيا ومنتجات تساعد في بناء وتشغيل إكسبو استثنائي يترك أثراً ملموساً بعد إسدال الستار على إكسبو 2020 دبي.

كما تعتزم الشركة إنشاء مقرها العالمي الخاص بالأنشطة اللوجستية للمطارات والموانئ والشحن في موقع إكسبو 2020 دبي بعد إسدال الستار على فعاليات الحدث في أبريل 2021.

أكسنتشر

تخصص أكسنتشر في مجال الخدمات التقنية المتخصصة، وهي شريك الخدمات الرقمية وتكامل الأنظمة لإكسبو 2020 دبي في فئة «شريك أول رسمي». وستتولى مسؤولية أمن المعلومات وعلاقات العملاء وخدمات المساعدة الافتراضية وتحديد الموقع الجغرافي. كما ستؤدي دوراً محورياً في جعل أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا أحد أكثر الأماكن سرعةً وذكاءً وأفضلها اتصالاً وترابطاً في العالم. ولتحقيق هذا الهدف، ستتعاون «أكسنتشر» مع «اتصالات ديجيتال»- وحدة عمل ضمن شركة «اتصالات» التي اختيرت شريكاً أول رسمياً للاتصالات والخدمات الرقمية لإكسبو.

كما تعتزم أكسنتشر افتتاح مركز للتكنولوجيا الرقمية في دستركت 2020.

إس إيه بي

انضمت شركة إس إيه بي «SAP» المتخصصة في مجال الحلول البرمجية المبتكرة إلى برنامج شراكة إكسبو 2020 دبي بوصفها شريكاً للحلول البرمجية، وسوف تساهم «إس إيه بي» التي تُعد إحدى أكبر الشركات العالمية لبرمجيات الأعمال، في تطوير منصات التكنولوجيا الفورية التي ستتيح لمنظمي الحدث والعارضين، تحليل البيانات تحليلاً فورياً لرصد توجّهات الزوّار، ومن ثم استخدام النتائج لتقديم تجربة خاصة بكل زائر ومصممة حسب أولوياته وتطلعاته.

بيبسيكو

باعتباره شريكاً رسمياً أول للمشروبات والوجبات الخفيفة، ستعمل شركة بيبسيكو مع إكسبو 2020 دبي بشكل مشترك على إلهام وتحفيز ملايين الناس في مجالات ذات أهمية كبرى تشمل حسن استخدام المياه والتغليف بأسلوب مستدام والزراعة والتغذية.

وتعتزم بيبسيكو عرض منتجات مبتكرة وفريدة في إكسبو 2020، بالاتساق مع موضوعات إكسبو الفرعية الثلاثة: الاستدامة والفرص والتنقل. وسوف توظف الشركة هذه المنصة العالمية لاستعراض مبادراتها الجديدة ذات الصلة بالتغذية مثل حملة «مرحباً بالجودة» التي تساعد على تثقيف المستهلكين حول اتخاذ خيارات أكثر صحة واستدامة.

وسوف توظف بيبسيكو الانتشار الواسع لعلاماتها التجارية المختلفة خلال التحضير لإكسبو 2020 دبي وأثناء انعقاده للتعريف بموضوعات إكسبو والتوعية بها من خلال منتجاتها التي تدخل ملايين المنازل في كل أنحاء العالم والمسابقات الترويجية والإعلام الاجتماعي. وسوف يكون شعار إكسبو 2020 دبي حاضراً على منتجات الشركة المعروفة عالمياً مثل بيبسي وليز وكويكر.

وسيكون إكسبو 2020 دبي أول شراكة رسمية لبيبسيكو مع إكسبو دولي منذ عام 1964 عندما كانت شريكاً لإكسبو نيويورك.

نيسان

شركة نيسان هي شريك السيارات لإكسبو 2020 دبي من فئة شريك رسمي أول، وبموجب هذه الشراكة الرسمية، سيتعاون الطرفان معاً لتسليط الضوء على مستقبل التنقل الذكي خلال الوجهة العالمية المرتقبة، ويشمل ذلك أسطول المركبات الذي تقدمه الشركة لإكسبو بما في ذلك السيارات الكهربائية.

وانطلاقاً من هذه الشراكة، ستوفر نيسان أسطولاً من حوالي 1000 مركبة، من بينها مركبات كهربائية والمركبات المدعومة بحلول تكنولوجية متطوّرة، بهدف دعم أعمال الاستعداد والتحضير لاستضافة إكسبو 2020 دبي وخلال فترة انعقاده. وسيتضمن الأسطول السيارات والمركبات باختلاف أنواعها حيث سيتم استخدامها لجملة من الأغراض تشمل أعمال الإنشاء وزيارات كبار الشخصيات ونقل المشاركين والمنظمين. كما ستوفر نيسان في إطار الاتفاقية، خدمات دعم الأسطول كالصيانة والمساعدة على الطرقات والتأمين إلى جانب الترويج لإكسبو 2020 دبي.

وسيكون إكسبو 2020 دبي أول مؤسسة كبرى تستخدم سيارة نيسان ليف الكهربائية التي باتت أكثر سيارة كهربائية مبيعاً في العالم، وستسهم الشراكة في دفع التحول نحو التنقل المعتمد على الطاقة الكهربائية في المنطقة، كما ستعرض نيسان خلال انعقاد إكسبو 2020 دبي تقنياتها للتنقل الذكي على نطاق واسع.

مُزوّد خدمات

تتولى الشركة الإماراتية العالمية «دارك ماتر»، بصفتها مزود خدمات الأمن الإلكتروني لإكسبو 2020 دبي من فئة مزود خدمات رسمي، الإشراف على الأمن الإلكتروني للمنصة الرقمية الكاملة لإكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى التطبيقات والبيانات التي تدعمها وستعمل على توظيف حلول الأمن التي تضمن حماية التجربة الرقمية لملايين الزوار ونحو 200 مشارك في الوجهة العالمية المقبلة.

4 كيانات في فئة الشريك الرسمي

تضم فئة الشريك الرسمي لإكسبو 2020 دبي 4 جهات:

هيئة كهرباء ومياه دبي

تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي بوصفها شريك الطاقة المستدامة لإكسبو 2020 دبي على تزويد الحدث بالطاقة الكهربائية والمياه بين أكتوبر 2020 وأبريل 2021. ولا يشمل ذلك الطاقة التي تُولّد في موقع إكسبو نفسه. وشكّل الجانبان شراكة وطنية سعياً لزيادة استخدام موارد الطاقة النظيفة وتنظيم أكثر معارض إكسبو الدولي استدامة. ويسعى إكسبو 2020 دبي إلى أن تكون 50% من الطاقة التي يستهلكها من مصادر متنوعة للطاقة المتجددة بما في ذلك مشاريع رائدة يتولاها بنفسه مثل جناح الاستدامة. وتعمل هيئة كهرباء ومياه دبي مع إكسبو من أجل تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والكهرباء والمياه في إكسبو2020 دبي. وسيمكن ذلك الهيئة من إنشاء بنية تحتية كهربائية ممتازة تلبي احتياجات دبي في التنمية. وأطلقت الهيئة مبادرات متنوعة لدعم هذه الخطوة ورصدت ثلاثة مليارات درهم لهذه المشاريع التي ستنفذ وفق أعلى المعايير الدولية.

إينوك

تتولى مجموعة إينوك باعتبارها شريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي إنشاء محطة خدمة جديدة تقدّم خدمات مستقبلية ومبتكرة لزوار الحدث العالمي الكبير.

وضمن مشاركة «اينوك» في هذا الحدث الكبير كشريك الطاقة المتكاملة، تنشئ المجموعة محطة خدمة جديدة تقدّم خدمات مستقبلية لزوار إكسبو 2020 دبي، على أن تكون المحطة جاهزة وتعمل بكامل طاقتها خلال انعقاد الحدث في الفترة ما بين 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، حيث سيتم تشغيل المحطة باستخدام مصادر متعددة للطاقة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين بالإضافة إلى موارد الطاقة التقليدية.

كما ستقوم «اينوك» عبر شبكة متاجر زووم التابعة لها بتشغيل عدد من منافذ البيع بالتجزئة لخدمة زوار موقع إكسبو 2020 دبي والذي من المتوقع أن يجتذب 25 مليون زيارة خلال الأشهر الستة لانعقاد فعالياته. وتعدّ «زووم» إحدى أكبر شبكات متاجر التجزئة في الإمارات حيث تشغّل أكثر من 200 متجر، وفي قائمتها عدد من الجوائز في مجال التميز في الخدمة.

يو بي إس

تعمل شركة يو.بي.إس (UPS) باعتبارها شريك الخدمات اللوجستية الرسمي لإكسبو 2020 لضمان تجربة مميزة لملايين الزوار والمشاركين من مختلف أنحاء العالم.

وربما يكون إكسبو 2020 دبي من أكثر مشاريع التوريد تشابكا بالنسبة لشركة (يو.بي.إس) خلال مسيرتها، وذلك في ضوء التقديرات بمشاركة 180 بلداً على مدى 6 أشهر.

ستكرّس (يو.بي.إس) فريقاً متخصصاً بمجال الخدمات اللوجستية لدعم فريق الخدمات اللوجستية في إكسبو. ستعمل الشركة استناداً إلى سجلها الحافل بالنجاحات خلال مشاركتها في الفعاليات العالمية الضخمة بما فيها دورة الألعاب الأولمبية 2012 في لندن، و2008 في بكين.

إعمار للضيافة

ستقدم مجموعة إعمار للضيافة، الشريك الرسمي لخدمات الضيافة والفنادق للحدث العالمي الذي ينظم للمرة الأولى في المنطقة تجارب ضيافة أصيلة عالمية المستوى بطابع إماراتي مميز للملايين من زوار إكسبو 2020 دبي، بمن فيهم كبار الزوار وقادة الدول، وذلك ضمن مجموعة من مرافق الضيافة في موقع إكسبو والتي تشمل النوادي المميزة لخدمة كبار الشخصيات وكذلك في فنادقها ومطاعمها في دبي.

وبصفتها الشريك الرسمي للفندقة والضيافة، ستتولى مجموعة إعمار للضيافة مسؤولية تقديم خدمة استثنائية لحاملي التذاكر الخاصة في إكسبو 2020، كما ستكون مسؤولة عن تشغيل عدد من المرافق في أنحاء موقع إكسبو.