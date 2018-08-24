«بارسيلو» تفتتح فندق «أوكسيدنتال أي إم بي زد دبي» سبتمبر المقبل

المصدر: Ⅶدبي ـ البيان

أعلنت «مجموعة بارسيلو الفندقية»، العلامة الإسبانية المتخصصة في قطاع الضيافة، عن عزمها افتتاح فندقها الجديد في إطار خططها للتوسع في المنطقة، حيث تستعد المجموعة لإطلاق أحدث مشاريعها الفندقية «أوكسيدنتال أي إم بي زد دبي كونفرنس آند إيفينت سنتر» المقرر افتتاحه في شهر سبتمبر 2018 المقبل، ويجسد هذا الافتتاح الجديد خطط المجموعة الرامية إلى ترسيخ حضور علامتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط.

وسيشغل الفندق الجديد موقعاً متميزاً في دبي بالقرب من موقع معرض «إكسبو 2020» وعلى بعد مسافة 30 دقيقة فقط من مطار دبي، موفراً مجموعة من قاعات المؤتمرات والاجتماعات الحديثة للعارضين، ويعتبر الفندق الجديد أحد ثمانية مشاريع جديدة كانت قد أعلنت المجموعة عزمها افتتاحها في الإمارات، وتتمحور رؤية «مجموعة بارسيلو الفندقية» حول توفير معايير التميّز في الخدمة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وتدير المجموعة حالياً فندقين في الإمارات وهما «شقق بارسيلو الفندقية دبي مارينا» وفندق «أوكسيدنتال شارقة جراند»، ومن المقرر افتتاح فندق «بارسيلو الجداف» في دبي في شهر يونيو 2019.

ويضم «أوكسيدنتال أي إم بي زد دبي كونفرنس آند إيفينت سنتر» 239 غرفة فسيحة تتميز بتصاميمها الداخلية المعاصرة، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق ووسائل الراحة الفريدة، وبهدف تلبية متطلبات المسافرين من رجال الأعمال، سيتم تزويد غرف الضيوف وغرف الاجتماعات الخمسة بأحدث التقنيات بما في ذلك نظام أتمتة ذكي وأجهزة تلفزيون ذكية وخدمة «واي فاي» عالية السرعة، ويضم الفندق ستة مطاعم وقاعة احتفالات ومركز مؤتمرات وحوضي سباحة ومركزاً للياقة البدنية.

وقال جولام أمرسي، الرئيس التنفيذي لشركة «بارسيلو جلف»، شريك «مجموعة بارسيلو الفندقية» في الشرق الأوسط: يمثل فندق «أوكسيدنتال آي إم بي زد دبي كونفرنس آند إيفينت سنتر»، إضافة جديدة ومميزة لمشهد الضيافة في دبي، بدءاً من مرحلة التصميم وصولاً إلى مرحلة الإنجاز الكامل، وبينما نواصل مسيرة التوسع في الإمارات العربية المتحدة، نقوم بتصميم استراتيجيتنا لتلائم الاحتياجات الفريدة للسكان المحليين، بالإضافة إلى المسافرين من رجال الأعمال والسياح من مختلف أنحاء العالم، وتلقى فنادق «بارسيلو» إقبالاً لافتاً في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى اهتمام كبير بالتصاميم والمواقع المتميزة والخدمات الشاملة رفيعة المستوى التي نشتهر بها في جميع أنحاء العالم».

غرف الضيوف والأجنحة

يضم الفندق مبنيين متجاورين يتصلان مع بعضهما، ويحتضن كل من المبنيين اللذين يحملان اسمي «تارجيت» و«سيب»، 111 و128 غرفة واسعة، بالإضافة إلى قاعات خاصة بالمؤتمرات مزودة بأحدث أجهزة العرض والشاشات، بينما توفر قاعة الحفلات الواسعة والردهة مكاناً مثالياً لاستضافة الفعاليات الأكبر حجماً، ويرحب الفندق الذي ينقسم إلى غرف كلاسيكية وسوبريور، وأجنحة وأجنحة صغيرة، بضيوفه من رجال الأعمال والسياح على حد سواء ويدعوهم لزيارته والترويح عن أنفسهم أثناء استكشافهم المدينة العالمية والمناطق المحيطة بها.

المطبخ الإسباني الأصيل

يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة فريدة من تجارب تناول الطعام المميزة التي تلبي جميع الأذواق، بما في ذلك المطعم الذي يستقبل ضيوفه على مدار اليوم، والمقهى العصري والمقهى الرياضي الذي يقدم أشهى المقبلات الإسبانية والمقهى المطل على حوض السباحة وصولاً إلى الصالة على سطح الفندق ومجموعة من المطاعم الفريدة التي ترضي جميع الأذواق. وستوفر هذه المنافذ تجربة غنية للمشهد الاجتماعي في دبي عبر ما تقدمه من تصاميم وأجواء مستوحاة من الثقافة الإسبانية النابضة بالحياة.

مرافق العافية والترفيه

سيحتضن الفندق صالة ألعاب رياضية شاملة، ما يتيح أمام الضيوف فرصة الوصول إلى باقات التمارين الرياضية المكثفة، أو التسجيل في جلسات اللياقة البدنية واليوغا التي تساعد على استرخاء العضلات. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الفندق مجموعة من خدمات التجميل والسبا، كما يضم كل مبنى مسبحاً خاصاً مزوداً بأجهزة حديثة لضبط درجة الحرارة.