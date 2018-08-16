شرطة دبي تستعرض خطة قطاع البحث الجنائي لـ«إكسبو 2020»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

ترأس اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اجتماع قطاع شؤون البحث الجنائي استعداداً لانطلاق معرض إكسبو، بحضور العقيد محمد عقيل أهلي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، والعقيد حارب الشامسى، مدير إدارة الفعاليات، والمقدم عادل الجوكر، مدير إدارة البحث الجنائي، وعدد من الضباط.

وأكد اللواء المنصوري أن معرض إكسبو الدولي 2020 يعد ذا أهمية اقتصادية وسياحية وثقافية، ويشكل ملتقى للحضارات والثقافات وتبادل المعرفة، مؤكداً قدرة دولة الإمارات عامة، ودبي خاصة، على استضافة مثل تلك الفعاليات الدولية، نظراً لامتلاكها البنية التحتية المتكاملة ذات المواصفات العالمية والكوادر البشرية الملمة بصناعة المعارض والسياحة، بالإضافة إلى ما تملكه دبي من مرافق عامة ومراكز تسوق ووسائل اتصال ومواصلات عالية الجودة وخبرة كبيرة في استضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الرياضية والاقتصادية الكبيرة.

وشدد اللواء المنصوري على أهمية العمل ضمن فريق متكامل يتمتع باحترافية ومهنية أمنية عالية للحفاظ على المكتسبات والسمعة التي حققتها دولة الإمارات في جميع المجالات، والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات لإنجاح هذا الحدث العالمي الذي يضاف إلى رصيد الإمارات.

واستمع اللواء خليل إبراهيم المنصوري والحضور من المقدم عادل الجوكر إلى شرح حول خطة قطاع شؤون البحث الجنائي لمعرض إكسبو التي تضمنت موقع الحدث وجميع قطاعات إمارة دبي. كما تم استعراض نتائج البرنامج التأهيلي الجنائي للضباط وضباط الصف والأفراد استعداداً لمعرض إكسبو.