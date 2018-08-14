بريطانيا تُعوّل على «إكسبو دبي» لتعزيز مكانتها

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

تُعوّل المملكة المتحدة كثيراً على مشاركتها في معرض «إكسبو دبي 2020» لتعزيز نموها ومكانتها الدولية في كل المجالات، بحسب تقرير نشره أمس موقع «إشيان لايت إنترناشيونال» الشبكي البريطاني المتخصص في متابعة الشؤون البريطانية في قارة آسيا.

وذكر التقرير أن جناح بريطانيا في معرض «إكسبو دبي 2020» سيكون واحداً من أكبر الأجنحة المشاركة في الحدث، وسيكون شعاره : «الابتكار من أجل مستقبل مشرق».

وأضاف التقرير أن الجناح البريطاني سيتميز بتصميم مبتكر وخلاق يهدف إلى تعزيز مكانة بريطانيا على الأجندة الدولية، وإبراز الإبداع، والابتكار والريادة البريطانية. وأشار التقرير إلى أن بريطانيا تستغل «إكسبو دبي 2020» لاكتشاف كل الخيارات المتاحة أمامها وتعزيز روابطها مع العالم الخارجي، بُغيَة دعم اقتصادها في مرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي «البريكسيت».

ونوّه التقرير أيضاً إلى أن الجناح البريطاني سيتيح لزواره تجربة فريدة، حيث سيتم بناؤه على أجزاء من الجناح البريطاني في دورتين سابقتين، وهما «إكسبو 2010» في شنغهاي، و«إكسبو 2015» في ميلانو.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن بريطانيا ستكون واحدة من 180 دولة، إلى جانب منظمات غير حكومية وجهات راعية، ستشارك في هذا الحدث، الذي وصفه بأنه منصة لبرنامج يستمر لمدة ستة أشهر للأنشطة التجارية والثقافية.