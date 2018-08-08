التنقل محور الجناح الأميركي في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

يشكل التنقل محوراً أساسياً ضمن جناح الولايات المتحدة في إكسبو 2020 دبي بحسب شركة «فينترس أركيتيكتس» الأميركية المتخصصة في الهندسة المعمارية، التي تتولى تصميم الجناح، حيث يأتي التنقل ضمن أهم المؤثرات والمحركات التي يجسدها شعار الجناح «ما الذي يحفزك»، وسيعمل الجناح على استعراض الثقافة والقيم والتقنيات التي تقدمها أميركا للعالم.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد اختارت شركة «بيغ ثينغز غروب» شريكاً لجمع التمويل وبناء وتشغيل جناحها في معرض «إكسبو دبي» المتوقع أن يتكلف 60 مليون دولار.

وتتولى «بيغ ثينغز غروب» جمع التمويل بالشراكة مع القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يستقطب الجناح أكثر من 6 ملايين زائر خلال فترة الحدث.