غانا تشارك في إكسبو 2020 دبي بجناح كبير

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

تشارك غانا في معرض إكسبو دبي 2020 المقرر أن يقام خلال الفترة من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021. وحجزت غانا جناحاً بمساحة 200 متر مربع في المعرض العالمي الضخم.

وقال كارلوس إهينكورا، نائب وزير التجارة والصناعة الغاني، إن مشاركة بلاده في المعرض ستكون تحت شعار«فرص بلا حدود لغانا»، مشيراً إلى أن المشاركة في المعرض الدولي تأتي في إطار التزام الحكومة الغانية بالعمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الحيوية وتوفير الوظائف وفرص العمل.

وأضاف نائب وزير التجارة والصناعة الغاني أن هناك بالفعل العديد من الفرص في جميع القطاعات في اقتصاد غانا، بما في ذلك فرص الاستثمار في التجارة والطاقة والسياحة والتعليم والزراعة والتصنيع الزراعي والطرق والسكك الحديدية والمياه والصحة العامة والفنون والبيئة وغيرها، وأوضح أنه سيتم خلال المشاركة في إكسبو 2020 دبي الترويج للفرص الكبيرة المتاحة في غانا. كذلك ستسهم مشاركة غانا في المعرض الدولي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الإمارات والدول المشاركة في المعرض. ومن المتوقع أن تشارك نحو 150 دولة في المعرض، وأن يزوره 25 مليون زائر.

وقالت بلومبيرغ إن المعرض الذي يستمر لمدة 6 أشهر يهدف إلى جمع المشاركين والزائرين لتبادل المعرفة والخبرات وللإسهام في حل التحديات الاجتماعية التي يواجهها العالم.