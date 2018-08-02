3577 عقداً و30 مليون ساعة عمل في «إكسبو 2020»

المصدر: Ⅶ دبي - بشار باغ

كشف مكتب إكسبو 2020 دبي لـ«البيان الاقتصادي» أن عدد العقود التي تم منحها حتى الآن يصل إلى 3577 عقداً فيما تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة إحدى الأولويات الرئيسية لإكسبو، ليصل عدد العقود التي حصلت عليها هذه الشركات إلى 1998 عقداً أي 56% من إجمالي العقود الممنوحة حتى الآن فيما بلغ عدد الشركات المسجلة للعمل مع إكسبو 2020 عبر بوابته الرقمية للعقود والمناقصات أكثر من 20 ألف شركة من 140 بلداً.

وتم إنجاز أكثر من 30 مليون ساعة في موقع إكسبو حتى الآن فيما تشهد العمليات الإنشائية تقدماً ملحوظاً في مناطق الموضوعات الثلاث التي تشكل القلب النابض للموقع واختتمت مرحلة وضع الأساسات، ويتواصل بروز المباني فوق مستوى الأرض.

وتؤدي الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها دوراً رائداً في جهود البناء، بما فيها «الفطيم كاريليون» و«خانصاحب»، و«بيسيكس» و«أرابتك للإنشاءات» و«تريستار الهندسية»، فضلاً عن استكمال مجموعة «النابودة للإنشاءات» الأعمال الإنشائية الأولية.

وتم استكمال جميع عناصر التصميم الرئيسية، وكان آخرها منطقة «ساحة الوصل» التي تعلوها قبة يبلغ قطرها 150 متراً وارتفاعها 67.5 متراً سيستمتع بها ملايين الزوار.

وتتولى «مِراس» بناء ساحة الوصل وستهتم شركة «سيمولاي ريموند الشرق الأوسط» بأعمال الحديد الخاصة بالقبة. فيما تقوم شركة لاينج أورورك بتطوير ساحة الوصل والمباني المحيطة بها.