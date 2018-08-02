هيلتون: الضيافة ستظل قوية بعد إكسبو 2020 دبي

المصدر: Ⅶدبي- وائل الخطيب

أكد إيان كارتر رئيس التنمية والعمارة والتصميم والبناء لدى هيلتون أن السياح سيواصلون السفر إلى دبي، بعد إكسبو 2020 دبي الحدث العالمي الذي يتوقع أن يجذب قرابة 25 مليون زائر. وأضاف في تصريحات له بدبي أن دبي تمثل وجهة رائعة تزخر بالكثير من عوامل الجذب، لذلك من المستبعد حدوث أي تراجع في أداء سوق الضيافة بعد إكسبو 2020.

وقارن كارتر دبي بشيكاغو في عام 1893 عندما استضافت أول معرض عالمي لها، مضيفاً أن المدينتين أرسيت قواعدهما قبل استضافتهما لمعارض إكسبو، كما قارن بين دبي اليوم وما كانت عليه قبل عقدين. وقال: من المثير للاهتمام أن نرى مدى التغير والتطور الكبير الذي شهدته دبي، خاصة مع التنوع الكبير، عبر إضافة المزيد من الوجهات السياحية الجديدة والمنشآت الفندقية في المدينة.