«إكسبو 2020 دبي» يعزز أواصر التعاون مع الصين

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلن إكسبو 2020 دبي توقيع مذكرة تفاهم مع لجنة التعاون العربي الصيني الدولية. وتهدف المذكرة إلى التعاون والتنسيق في عددٍ من المجالات وعلى رأسها الترويج للمعرض في الصين لاجتذاب الزوار الصينين والتعريف بالفرص التي يتيحها للشركات الصينية.

وقع الاتفاقية نجيب العلي، المدير التنفيذي، مكتب إكسبو 2020 دبي، وسنو لي في نان، نائب رئيس لجنة التعاون العربي الصيني الدولية، وذلك في مكاتب إكسبو 2020 دبي في دبي الجنوب بحضور ضرار الفلاسي، مدير عام مؤسسة وطني الإمارات وغوو دي ـ نائب رئيس لجنة التعاون العربي الصيني الدولية.

وتتبع لجنة التعاون الصيني العربي الدولية معهد سانيا للدبلوماسية العامة، وهي مؤسسة غير ربحية تدعم مبادرة الطريق والحزام الصينية عبر تحفيز التعاون في مجالات الثقافة والأعمال. وتنص الاتفاقية على العمل المشترك للترويج للحدث العالمي المرتقب لدى شريحة كبيرة من الجمهور المستهدف في الدولة ذات تعداد السكان الأكبر في العالم، بالإضافة للتعريف بالفرص التي يوفرها إكسبو للشركات الصينية. وتقدم لجنة التعاون الصيني العربي الدولية أيضاً، بموجب الاتفاقية، الدعم في بحث آفاق الاستثمار المستقبلي للشركات الصينية في خطط إكسبو 2020 دبي للإرث المتمثلة في دستركت 2020. وتشمل الاتفاقية أيضاً فرص تبادل الخبرات والمعارف مع الجهات التي قامت على تنظيم إكسبو شنغهاي الذي كان أحد أكبر وأنجح نسخ إكسبو الدولي في التاريخ.

وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي، مكتب إكسبو 2020 دبي: تدرك الصين التي سبق لها أن نظمت إكسبو شنغهاي عام 2010 أهمية معرض إكسبو ودوره كقوة تغيير عالمية نحو الأفضل. والصين قوة اقتصادية كبرى وشريك استراتيجي للإمارات، ومن خلال هذا التعاون سنتمكن من الوصول إلى جمهور مستهدف بالملايين ودعوتهم ليكونوا جزءاً من رحلة مدهشة في دبي في 2020.

شراكة شاملة

وقال هونغ هاو، مدير متحف إكسبو الدولي في شنغهاي والمدير العام السابق لإكسبو 2010 شنغهاي والمدير العام السابق لبلدية شنغهاي: تعززت العلاقات بين الإمارات والصين مع اتفاق البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى، وتأسيس علاقات شراكة استراتيجية شاملة. وستعمل شنغهاي على مشاركة خبراتها في استضافة إكسبو الدولي والعمل مع دبي في مشاريعها المستقبلية. بالإضافة إلى عمل لجنة التعاون العربي الصيني الدولية على تقديم كل الدعم الممكن لمنظمي إكسبو 2020 دبي. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في أعقاب الأسبوع الإماراتي الصيني الذي شهد زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى الدولة وسلسلة الفعاليات والاتفاقيات الاستراتيجية بين البلدين.

وخلال انطلاقه في الفترة ما بين 20 أكتوبر 2020 و10 أبريل 2021، يتوقع إكسبو 2020 استقبال 25 مليون زيارة، 70% منها من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة - وهي أعلى نسبة للزيارات من خارج الدولة المنظمة في تاريخ إكسبو الدولي. وهناك أكثر من 170 دولة أكدت مشاركتها أو أشارت إلى نيتها المشاركة في إكسبو حتى الآن، ومن المتوقع مشاركة المزيد.

مشاركة

وقعت الصين عقد المشاركة الرسمي في إكسبو 2020 دبي في مايو الماضي. وسيقع جناح الصين في منطقة الفرص، وسيكون أحد أكبر الأجنحة الوطنية بمساحة تبلغ 4636 مترا مربعا. وسيمثل إكسبو 2020 فرصة للبلدين لزيادة التعاون وتعزيز علاقاتهما في مجالات متعددة تحظى بالاهتمام المشترك بما في ذلك الابتكار والسياحة والتجارة.