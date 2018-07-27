اجتماع للجان التنفيذية الخاصة بتأمين استضافة إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - البيان

ترأس العميد عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، الاجتماع الخاص باللجان التنفيذية للجنة الأمنية لاستضافة إكسبو 2020 دبي، بحضور العميد راشد خليفة الفلاسي، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني، والعميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد عمر عبد العزيز الشامسي، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون العمليات، والعميد الدكتور صالح مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالنيابة، والعميد الدكتور الأستاذ بطي الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد خبير خليل البشري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات من جميع المؤسسات والدوائر الحكومية في إمارة دبي.

وقال العميد الغيثي إن لجنة تأمين الفعاليات هي المخولة بتأمين الفعاليات الكبرى في إمارة دبي، ولذلك من الضروري استمرار الاجتماعات للتنسيق والتشاور في أهم حدث ستشهده الإمارة في الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن تستضيف دبي معرض إكسبو الدولي المرموق في عام 2020، وهو حدث يتطلب جاهزية مبكرة، موضحاً أن إمارة دبي هي المدينة الأولى في الشرق الأوسط التي تستضيف هذا المعرض.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطة الأمنية الخاصة بتأمين المعرض والوقوف على المستجدات، كما تم تشكيل اللجان التنفيذية واختيار رؤسائها على أن يقوم الرئيس باختيار نائب له ينوب عنه في حال غيابه، وطالب العميد الغيثي جميع اللجان التنفيذية بتقديم نسب إنجاز في المجالات التي تم تحقيقها وتقديم الأسباب في المجالات التي لم يتم تنفيذها.