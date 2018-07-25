نيوزيلندا تكثف استعداداتها للمشاركة في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - البيان

تجري نيوزيلندا استعداداتها على قدم وساق للمشاركة بمعرض إكسبو 2020 دبي حيث بدأ البحث عن مزودي خدمات لدعم التميُّز التشغيلي لجناح الدولة في المعرض. وتركز نيوزيلندا خلال مشاركتها بالمعرض على عنوان «العناية بالأشخاص والأماكن».

وسيضم جناح نيوزيلندا ساحةَ عرض ومطعماً ومرافقَ لاستضافة الزوار ومتجراً، وسيتخذ موقعه بمنطقة الاستدامة في المعرض.

وقال كلايتون كيمبتون، المفوض العام النيوزيلندي لإكسبو 2020: نأمل أن نتمكن عبر جناحنا من تقديم تجربة نيوزيلندية أصلية ذات جودة عالية لزوارنا. وبدأت بالفعل عملية توفير مزودي الخدمات الذين سيتولون إدارة عمليات الجناح التشغيلية والضيافة ومتجر التجزئة.

وأضاف: ستقدم خدمات الضيافة والمطعم أفضل ما في نيوزيلندا من مأكولات ومشروبات. وسيكون المتجر ذا تصميم يعبر عن نيوزيلندا العصرية والمبتكرة. وخلال الأشهر القادمة، سيكون هناك المزيد من عمليات شراء الأجهزة والمواد الاستهلاكية الخاصة بالجناح. وكانت نيوزيلندا من أوائل الدول التي أكَّدت مشاركتها في معرض إكسبو 2020.

وجرى الكشف عن تصميم جناح نيوزيلندا في المعرض في مايو خلال اجتماع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في ويلينغتون مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز.