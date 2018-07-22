«مدني دبي» يواكب مشاريع إكسبو 2020

المصدر: دبي - البيان

زار فريق من الدفاع المدني بدبي، برئاسة العميد راشد خليفة البوفلاسة مساعد المدير العام للإطفاء والإنقاذ، مكتب اكسبو 2020، بتوجيهات من اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة العمل المشتركة بين الدفاع المدني وإدارة المشاريع بمكتب إكسبو 2020، والتقى بفريق إدارة المشاريع، برئاسة المهندس أحمد الخطيب مدير إدارة المشاريع.

وأثنى المهندس الخطيب على فعالية التعاون بين الجانبين منذ المراحل التصميمية الأولى لمشاريع المعرض، واستمراريتها من خلال التواصل اليومي التفاعلي في ما بينهما، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الوقاية والسلامة في جميع مشاريع ومباني المعرض، وفق أرقى المعايير وأفضل الممارسات العالمية.. في كافة خطواتها التنفيذية.

وخلال اللقاء، جرى اجتماع مشترك بين الجانبين، ضم مديري إدارات الدفاع المدني المتخصصة، وجميع مديري مراكز الدفاع المدني في دبي، إلى جانب مسؤولي المشاريع بإكسبو 2020، وتم خلال اللقاء استعراض آخر مراحل إنجاز المشاريع، وأبدى الجميع ارتياحهم لتوفر كافة متطلبات السلامة فيها، وآليات التنسيق والتعاون الميداني بين الفرق المشتركة.

وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن (نقطة الإطفاء المؤقتة الخاصة بمنطقة المعرض، سيتم الانتهاء من إنشائها بتاريخ 30/‏‏‏9/‏‏‏2018).

وبهذه المناسبة، أكد العميد راشد خليفة على أن (نقطة الإطفاء المؤقتة) سيتم تشغيلها في نفس يوم استلامها من إدارة المشاريع، لكون الدفاع المدني قد أنشأ منذ أكثر من عام (نقطة إطفاء طارئة)، في منطقة المشاريع.

وسيتم نقل القوة والآليات والموارد الموجودة فيها إلى (النقطة المؤقتة)، فور استلام مبنى (النقطة المؤقتة). كما سيتم الانتهاء من إنشاء (مركز الدفاع المدني الدائم في منطقة معرض إكسبو 2020) بتاريخ 30 يونيو 2019.

وعن طبيعة الشراكة بين الدفاع المدني كداعم رسمي للمعرض، مع مكتب إكسبو 2020..أوضح العميد راشد خليفة أنه منذ الإعلان عن ترشيح ملف دبي لاستضافة معرض إكسبو، وجّه اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي..

بتسخير كافة قدرات وإمكانات الدفاع المدني بدبي، واستنهاض الطاقات البشرية المبدعة، والمبادرات الرائدة، لتأكيد قدرة دبي على استضافة هذا الحدث الحضاري، بكفاءة تفوق منافسيها.

وبعد الفوز باستضافة المعرض، وضع الدفاع المدني خطة ذات ثلاثة محاور، الأول.. قبل الحدث، ويشمل تشكيل فريق متخصص لمتابعة دراسة واعتماد المخططات الهندسية الخاصة بمشاريع إكسبو بكفاءة وفعالية.

والثاني خلال الحدث، ويتمثل في إقامة (نقطة إطفاء مؤقتة)، تقدم خدماتها ابتداء من أكتوبر عام 2018، وخلال الأشهر الستة للمعرض، وإنشاء (مركز دفاع مدني دائم) في منطقة المعرض. والثالث بعد الحدث، ويتمثل في ترسيخ وإدامة البنية التحتية للسلامة في مباني ومنشآت المعرض بشكل خاص، وفي دبي بشكل عام.