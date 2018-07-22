«دارك ماتر» تبدأ إنشاءات البنية التحتية الرقمية في موقع «إكسبو 2020»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال ربيع دبوسي، نائب رئيس أول تطوير الأعمال والمبيعات والتسويق في «دارك ماتر»، إن شركته، التي تتخذ أبوظبي مقراً لها، بدأت التحضيرات لمعرض إكسبو دبي 2020، وتجري حالياً عمليات إنشاء بنية تحتية رقمية في الموقع على قدم وساق.

وأكد دبوسي، في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي» أن الشركة ستعمل بشكل مؤكد على دمج حلول الحماية الإلكترونية في المراحل الأولى من عمليات إنشاء البنية التحتية الرقمية بالموقع التزاماً بالقرار الصادر في هذا الشأن.

كان «إكسبو دبي 2020» أعلن مطلع الشهر الجاري إبرام اتفاق تعاون مع «دارك ماتر»، لتوظيف حلول الأمن التي تضمن حماية التجربة الرقمية لملايين الزوار، ونحو 200 مشارك في الوجهة العالمية المقبلة.

خدمات

وأشار دبوسي إلى أن «دارك ماتر» ستقدم مجموعة واسعة من الخدمات لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، بدايةً من حلول إدارة أمن الشبكات والرصد الإلكتروني، مروراً بتقييم المخاطر، وصولاً إلى الاستجابة للحوادث والطوارئ، وصولاً إلى التحليلات التكنولوجية، كما تشمل الخدمات تطوير استراتيجية «مركز العمليات الأمنية المُدارة»، بما في ذلك تصميمه وطريقة تنفيذه وعملياته التشغيلية.

وتابع: سنعمل عن كثب مع فريق عمل «إكسبو 2020 دبي» من أجل تعزيز منصّته الرقمية بالكامل، بداية من ضمان تنفيذ استراتيجية ناجعة لحماية المعلومات والتحقق من فعالية الآليات والمنظومات المعتمدة، بما يدعم الحدث بحصانة إلكترونية شاملة تغطي بنيته التحتية وأنظمته الإلكترونية.

وأوضح أنه يأتي في مقدمة أولويات إكسبو 2020 توفير تجربة رقمية رائدة لزوّاره، بحيث تجمع بين الحماية الإلكترونية والحلول الذكية، وستلعب دارك ماتر دوراً ريادياً في تأمين المعرض وتحقيق أعلى مستويات الحصانة الرقمية خلال فترة التحضير، وأثناء انعقاد المعرض، وبعد اختتام فعالياته.

حلول

وسيوظف إكسبو 2020 دبي بعضاً من أحدث الحلول التكنولوجية وأكثرها أماناً على الإطلاق بهدف تمكين الزوّار والبلدان المشاركة والشركاء والموظفين والمتطوعين من الحفاظ على بياناتهم وتطبيقاتهم على منصته الرقمية.

وأشار دبوسي إلى أن «دارك ماتر» تتطلع إلى مواصلة توسيع نطاق أعمالها واستقطاب مزيد من العملاء الجدد في المستقبل، انطلاقاً من كونها شركة إماراتية رائدة ومبتكرة في مجال الحماية الإلكترونية، وتمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات، ومعرفة واسعة في تأمين البنى التحتية الرقمية لدى عملائها.

70 %

سيقام إكسبو 2020 دبي في الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، وسيكون أول إكسبو دولي يُنظّم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ومن المتوقع أن يستقطب 25 مليون زيارة، وسيكون 70% من زواره من خارج الإمارات، وهي أعلى نسبة للزيارات من خارج الدولة المنظمة في تاريخ معارض إكسبو الدولية.