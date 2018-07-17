دعوة دول المنطقة لتحقيق أقصى استفادة من إكسبو دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

حثّ موقع «أي تربو نيوز» الشبكي الأميركي المتخصص في شؤون السياحة والسفر، دول المنطقة على التأهب لتحقيق أقصى استفادة من «إكسبو 2020 دبي».

وذكر تقرير للموقع عن استعدادات الدول للاستفادة من إكسبو، نشره أمس، أن جزر المحيط الهندي المعروفة بجزر الفانيليا السبع (ومن أشهرها موريشيوس، وسيشيل، وجزر القمر، والمالديف)، على سبيل المثال، تعد في موقع مثالي يتيح لها تحقيق استفادة قصوى من «إكسبو دبي».

وبالتالي، يتعين على المسؤولين عن السياحة في هذه الجزر مضاعفة جهودهم للاستفادة من هذا الحدث، سواء قبل أو بعد تنظيمه، من خلال فتح قنوات للحوار مع المسؤولين عن تنظيمه في دبي.

وشدّد التقرير على وجوب بحث الهيئات السياحية الإقليمية في دول المنطقة في وسائل لتعظيم التدفق السياحي إليها أثناء «إكسبو دبي». وأضاف أن سهولة الاتصال الجوي بين دبي والمنطقة ستساعدهم في تحقيق هذا الهدف.