اجتماع تنسيقي بين «إسلامية دبي» و«مكتب إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مكتب إكسبو 2020 دبي، واطلع الوفد على التصور العام لتنظيم هذا الحدث العالمي، كما ناقش الدور المنوط بالجهات الحكومية للمشاركة فيه، وما يمكن أن تسهم به إسلامية دبي، ولاسيما في مجالات التعاون بالأفكار والمشاريع المستدامة، ذات الطابع الإسلامي، والأثر الخيري الميداني.

وقد حضر الاجتماع عن الدائرة الدكتور عمر الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، وأحمد المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، وبطي الجميري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد بالإنابة، يرافقهم بعض مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والفنيين، واستقبلهم بمكتب إكسبو نجيب العلي المدير التنفيذي للمكتب مع عدد من الإداريين والفنيين فيه .