«إكسبو 2020» يدعو قطاع التجزئة لبيع منتجات علامته التجارية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلن إكسبو 2020 دبي عن إتاحة فرصة متميزة لشركات البيع بالتجزئة من جميع الأحجام للاستفادة من الفرص التجارية الضخمة المتاحة قبل انطلاقه وأثناء انعقاده وبعد ختامه، حيث سيفتح غداً باب تقديم العطاءات عبر الإنترنت أمام جميع الشركات لاختيار بائعي التجزئة الرسميين للمنتجات التي تحمل علامته التجارية وذلك حتى 30 يوليو 2018.

ومع وجود أكثر من 5000 من المنتجات الرسمية المرخصة والمتاحة للبيع، يرغب إكسبو 2020 في التعاون مع الشركات التي يمكنها تقديم تجربة بيع بالتجزئة على مستوى عالمي للملايين من زواره والمتحمسين له من جميع أنحاء العالم.

وسيجري بيع المنتجات الرسمية عبر متاجر بيع بالتجزئة في موقع إكسبو 2020 مساحتها الإجمالية 4000 متر مربع، وكذلك عبر منافذ مرخصة في جميع أنحاء الإمارات وعلى الإنترنت. وسيحصل بائعو التجزئة المختارون على الحقوق الحصرية المتمثلة في تصميم عمليات البيع بالتجزئة للمنتجات التي تحمل علامة إكسبو 2020 دبي وإدارتها وتسويقها.

وقالت جيليان هامبرغر، نائب رئيس أول ـ الشؤون التجارية، في إكسبو 2020 دبي: عرض بيع التجزئة الذي يتيحه إكسبو 2020 فريد حقاً. إنها ليست فقط فرصة رائعة لتجار التجزئة للاستفادة من الطلب العالمي على الهدايا التذكارية والتذكارات، وإنما يتيح لهم أيضًا توفير منصة بيع متاحة بسهولة لقاعدة عملاء كبيرة.

وأضافت: لأن الابتكار موجود في صميم إكسبو 2020 دبي، سيكون عرضنا للبيع بالتجزئة باستخدام أحدث التقنيات بهدف تحسين رحلة الزائر بشكل أكبر، كما نرغب في العمل بشكل وثيق مع تجار التجزئة لتقديم تجربة تسوق على مستوى عالمي للملايين من زوار إكسبو 2020 وعشاقه.

وستستند عمليات البيع بالتجزئة إلى نموذج حقوق الامتياز. وقالت جيليان هامبرجر: سيستفيد تجار التجزئة الذين يعملون مع إكسبو 2020 دبي من اسم تجاري عالمي راسخ بالإضافة إلى منتجات عالية الجودة يجري تصنيعها من قبل أكثر من 70 شركة مرخصة رسمياً.

شعار

وبوحي من الشعار الرئيسي «تواصل العقول، وصنع المستقبل» وموضوعاته الفرعية: الفرص، والتنقل والاستدامة، ستغطي المنتجات الحاملة لعلامة إكسبو 2020 دبي مجموعة من الأسعار والفئات بما في ذلك الهدايا التذكارية والتذكارات ومنتجات الصحة والجمال ولعب الأطفال والألعاب، والمنتجات المصنوعة محليًا المرتبطة بشخصية إكسبو والتي من المقرر أن يُكشَف عنها في الأشهر المقبلة.

4 منافذ

سيتضمن عرض البيع بالتجزئة وجود 4 منافذ بيع ثابتة تقع في مناطق شديدة الجذب للزوار: واحد في كل منطقة من مناطق الموضوعات الفرعية الثلاث، والرابع في ساحة الوصل، المحور المركزي لموقع إكسبو. كما سيتمكن الزوار من شراء بضائع من متاجر الهدايا داخل بعض الأجنحة وأكشاك البيع بالتجزئة والعربات المتنقلة والبائعين الجوّالين.

وسيتمكن تجار التجزئة خارج الموقع في جميع أنحاء الإمارات من الاستفادة من وجود ملايين الزوار من رجال الأعمال والسياح الذين يتوافدون على البلاد سنوياً، بما في ذلك في الفترة التي تسبق عام 2020.

وستتاح الفرصة أمام تجار التجزئة المختارين ليصبحوا موزعي تذاكر معتمدين، ليمكنهم الاستفادة من تدفق إيرادات إضافية. ويمثل السوق الإلكتروني لإكسبو فرصة إضافية لتجار التجزئة للوصول إلى جمهور عالمي. ستكون هذه البوابة الإلكترونية مدمجة ضمن المنصات الرقمية لإكسبو .

عطاءات

وستكون عملية تقديم العطاءات عبر الإنترنت لاختيار بائعي التجزئة الرسميين لإكسبو 2020 دبي مفتوحة للشركات من جميع الأحجام ومن أي مكان في العالم. ويتعين على الشركات المهتمة تلقي طلب الحصول على معلومات التسجيل في esource.expo2020dubai.ae، حيث يمكنهم أيضا متابعة أحدث الفرص التجارية.