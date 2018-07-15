الإمارات تبحث مع سان مارينو المشاركة في إكسبو دبي

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل معالي زكي نسيبة، وزير دولة، نيكولا رينزي، وزير الخارجية والعدل في سان مارينو، وماورو ماياني، مفوض حكومة سان مارينو لملف إكسبو 2020 بإمارة دبي.

ورحب معاليه بزيارة وفد سان مارينو، موضحاً أن هذا اللقاء يعتبر فرصة لاستعراض أفضل الطرق والسبل لتعزيز التعاون الثقافي والسياحي والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية سان مارينو، واستعراض الفرص المشتركة بين البلدين وتعزيز الشراكة بينهما.

من جانبه تطرّق معالي نيكولا رينزي إلى مشاركة جمهورية سان مارينو المُقبلة في إكسبو دبي 2020، مؤكداً على أن سان مارينو تتطلّع بحماس إلى هذا المعرض والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.