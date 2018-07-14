جناح الولايات المتحدة في «إكسبو 2020 دبي» يعلن عن شراكات محلية

المصدر: دبي -البيان

أعلنت أمس الإدارة المسؤولة عن جناح الولايات المتحدة الأميركية في معرض «إكسبو 2020 دبي» عن إبرام شراكات محلية مع عدد من الشركات الأميركية لتنفيذ عدد من المهام المتعلقة بمشاركة الولايات المتحدة في المعرض، وذلك بحسب ما نشرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس.

فقد اتفقت إدارة الجناح الأميركي مع شركة «بيج ثينغس غروب» لجمع الأموال اللازمة لتمويل المشاركة الأميركية في المعرض وأيضاً للإشراف على الجناح. كما أبرمت إدارة الجناح شراكة أخرى مع شركة «جورج بي. جونسون إكسبرينس ماركتينغ» لتصميم الجناح؛ وأبرمت شراكة ثالثة مع شركة «جوليان أسوشييتس أركيتكتس» لإدارة التصميم. كما أبرمت إدارة الجناح أيضاً عدداً آخر من اتفاقيات الشراكة، كان من أبرزها الاتفاق مع شركة «غلوبال تايز يو. إس.» لإعداد البرامج الثقافية الخاصة بالجناح.