«إكسبو» أول مؤسسة تجارية تستخدم الجيل الخامس بالمنطقة

المصدر: دبي- البيان

أصبح إكسبو 2020 دبي أول مؤسسة تجارية كبرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تحصل على خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات.

وذلك بفضل الشراكة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات». ويمثل ذلك إنجازاً جديداً للإمارات يؤكد سبقها في تبني وتوظيف أحدث التقنيات المتطورة.

وبدأت «اتصالات» توصيل إكسبو 2020 دبي بشبكتها من الجيل الخامس، ما يجعل موقع إكسبو الدولي المقبل أول موقع تجاري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا يحظى بتجربة شبكات الجيل الخامس. ويؤكد التطور البارز ريادة الإمارات ودبي خاصة في الابتكار والبنية التحتية.

وتزيد سرعة تقنية الجيل الخامس حوالي 20 مرة عن سرعة الجيل الرابع وتوفر وقت استجابة منخفضاً للغاية، ما يتيح للمستخدمين تشغيل فيديو بدقة K4 في أي مكان وفي أي وقت، دون أي تأخر.

وستوفر شبكة الجيل الخامس من «اتصالات» الخدمات الرقمية وخدمات الاتصالات الأكثر تطوراً لإكسبو 2020 دبي والملايين من زواره، بما في ذلك دعم 300 ألف زائر متوقع في أيام الذروة. وستكون هذه الشبكة مكونًا أساسيًا في «الموقع الذكي» لإكسبو 2020، الذي سيقدم تجربة لا تنسى لملايين الزائرين و200 مشارك، مع تمكين الشركات.

وقال محمد الهاشمي، نائب رئيس أول، الابتكار وتقنية المستقبل في إكسبو 2020 دبي: كوننا أول عميل تجاري لشبكات الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والشرق الأوسط يشكل علامة فارقة رئيسية للدولة.

ويدعم هدف إكسبو 2020 ليكون أحد أكثر المواقع اتصالاً على كوكب الأرض، مادياً وافتراضياً. ونحن في إكسبو 2020، نخطط لتحسين تجربة كل زائر من خلال ربطه رقمياً ببيئته المحيطة وإثراء تفاعلاته خلال رحلتهم في إكسبو، وستلعب شبكات الجيل الخامس من اتصالات دوراً مهماً في دعم هذا الهدف وتوفير تجربة رقمية متميزة لجميع الزوار.

وتهدف دبي من خلال مبادرتها «دبي الذكية»، إلى تقديم تجربة فعالة سلسة وآمنة للمقيمين والزوار والتمكين لها وتعزيزها. وسيلعب إكسبو 2020، والتجارب التي يقدمها دوراً هاماً في المساهمة في ذلك من خلال التعاون مع الشركاء بما في ذلك اتصالات.

تمديدات

وأوضح الهاشمي إنه سيتم تمديد أكثر من 200 كيلومتر من الألياف الضوئية في موقع إكسبو وذلك لخدمة شبكات الجيل الخامس ودعماً للبنية التحتية التي ستشمل كذلك مركز للبيانات ومراكز للتحكم بالسيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار "الدرون".

معيار عالمي

وقال سعيد الزرعوني، نائب رئيس أول شبكة الهاتف المتحرك بمؤسسة اتصالات: هذا إعلان مهم، حيث تضع اتصالات معياراً عالمياً يدعم رؤية 2021 للإمارات التي تحدد التقنية الرقمية كواحدة من القطاعات الوطنية الأساسية السبعة ذات الأولوية. وتحققت قدرتنا على تقديم خدمات الجيل الخامس للاتصالات إلى إكسبو 2020 من خلال التزامنا بالاستثمار.

وهو ما يتماشى مع استراتيجيتنا لدفع المستقبل الرقمي، وتقديم حلول وخدمات للمجتمع تكون في طليعة التقدم الرقمي. ومن المتوقع الإعلان عن المعايير الدولية المحددة لعمل شبكات الجيل الخامس في وقت لاحق من هذا العام. ويُنتظر أن يشكل الجيل الخامس لشبكات الاتصالات دعما لتطور التطبيقات مثل تطبيقات المركبات المتصلة بالشبكة، والسيارات ذاتية القيادة، وإنترنت الأشياء، والميكنة الصناعية.

جذب الشركات

وباعتبارها الشريك الرسمي لخدمات الاتصالات لـ«إكسبو 2020 دبي» وشريك الخدمات الرقمية وتكامل الأنظمة، ستساعد شبكة الجيل الخامس من «اتصالات» على جذب الشركات الكبرى إلى دستركت 2020، المجتمع العمراني متعدد الأغراض الذي سيمثل إرث إكسبو 2020 كمكان للتواصل والإبداع والابتكار.

وسيعزز الاتصال بشبكات الجيل الخامس خطط دستركت 2020 لتكون إحدى الوجهات الأكثر اتصالًا بالتكنولوجيا والمناسبة للعمل والمعيشة والاسترخاء.