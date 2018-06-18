مليون متابع لـ«إكسبو 2020» على «تويتر»

احتفل إكسبو 2020 دبي أخيراً بوصول عدد متابعي حسابه الرسمي على تويتر إلى مليون متابع، ليرتفع بذلك إجمالي متابعي حسابات الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أكثر من 2.63 مليون متابع، وذلك بوجود 1.47 مليون متابع لحساب إكسبو على فيسبوك بالإضافة إلى 157 ألف متابع على حسابه في إنستغرام، وتعكس هذه المعطيات الشعبية الواسعة التي يتمتع بها الحدث والاهتمام الكبير الذي يحظى به من قبل الأفراد والهيئات الفاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر إكسبو تغريدة بهذه المناسبة قال فيها: شكراً لكم جميعاً على مشاركتكم في مسيرتنا ودعمكم لنا.

كل واحد منكم يساهم في إقامة إكسبو استثنائي. ابقوا معنا، فالمزيد من المتعة والتشويق بانتظاركم.