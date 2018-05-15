26 مشروعاً عبر العالم تفوز بمنحة «إكسبو دبي»

أعلن إكسبو لايف، برنامج دعم الابتكار المعني بالتأثير الاجتماعي من إكسبو 2020 دبي، اختيار 26 مشروعاً من 22 دولة للحصول على المنح التي يقدمها ضمن الدورة الثالثة من برنامح «منح الابتكار المؤثر».

وتم اختيار المشاريع الفائزة بعد تقييم دقيق لأكثر من 1200 متقدم من 114 دولة.

ويدعم إكسبو لايف المشاريع التي تعمل على إيجاد حلول إبداعية للتحديات الملحة، بهدف تحسين حياة الأشخاص والحفاظ على كوكب الأرض أو كليهما معاً.

وسينضم هؤلاء المبتكرون إلى مجتمع المبتكرين العالميين لإكسبو لايف، ليصل إجمالي عددهم حتى الآن إلى 70 مبتكراً من 44 دولة.

ومن بين المبتكرين الجدد الحاصلين على المنحة من إكسبو لايف، امرأة من غانا تعمل على تمكين النساء المحرومات، من خلال تعليمهن كيفية زراعة نبته محلية برية تسمى الفونيو، في الأراضي الهامشية المهجورة.

ومن خلال مبادرتها، تدعم سلمى عبدولاي أولئك النساء لزراعة الأراضي المهجورة، لمساعدتهن على إعالة أسرهن والحصول على الاستقلال المالي.