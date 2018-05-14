شوكولاتة «إكسبو» قريباً في الأسواق

حازت شركة «مرزام» ومقرها دبي على ترخيص اعتماد من إكسبو 2020 دبي لتصنيع ألواح شوكولاتة تحمل العلامة التجارية للحدث، لتكون بذلك من أوائل الشركات المرخص لها.

وستعمل الشركة على طرح 6 نكهات جديدة للشوكولاتة مستوحاة من البيئة المحلية، كما سيصمم أغلى الحلوى فنانون محليون لتجسيد الثقافة الإماراتية. ووفقاً للموقع الإلكتروني لإكسبو 2020 دبي، ستتوفر الشوكولاتة للبيع قريباً من خلال قنوات البيع المختلفة للحدث بما في ذلك منافذ البيع المرخصة في الدولة وفي متجر المستقبل الذي يمتد على مساحة 3000 متر مربع في موقع الحدث.

وكان إكسبو 2020 دبي أعلن أنه سيمنح 70 جهة مرخص لها لتقديم ما يقرب من 5000 نوع من المنتجات الرسمية المرخص المستوحاة من الموضوعات الفرعية للحدث وهي الفرص والتنقل والاستدامة.

وأكدت كاثي جونستون الرئيس التنفيذي لـ «مرزام» أن اعتماد الشركة لتقديم منتجات مرخصة من إكسبو يمثل فرصة مهمة خاصة وأن «مرزام» انطلقت في دبي عام 2015 بموظفين اثنين فقط.

وأوضحت أن العمل من إكسبو سيساعد على ترسيخ سمعة منتجات الشركة التي تحمل علامة صنع في الإمارات والتي تم إنتاجها وفق أعلى معايير الجودة العالمية.