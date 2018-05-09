الصين تستثمر367 مليون درهم في «إكسبو دبي»

أعلنت الصين رسمياً مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، حيث وقعت اتفاقية المشاركة أمس، بحضور معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب إكسبو 2020 دبي، وني جيان السفير فوق العادة لدى الدولة.

وكشف جيان لـ«البيان الاقتصادي»، أن جناح الصين في إكسبو يمتد على مساحة 4636 متراً مربعاً، وتبلغ تكلفة إنشائه أكثر من 367 مليون درهم (100 مليون دولار).

وأشار إلى تسارع نمو حركة السياح مع الإمارات خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الدولة استقطبت خلال العام الماضي مليون زائر صيني مقارنة بـ 600 ألف زائر في 2016، وتوقع نمو تدفق الزوار بين الصين والإمارات خلال العام الجاري بشكل أكبر في ظل الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لمواطني البلدين.