إنجاز المرحلة الأولى لمحطتي «اتصالات» في إكسبو

أعلنت اتصالات أمس تحقيق إنجاز رئيسي فيما يخص البنية التحتية المتعلقة بإكسبو 2020 دبي، وذلك بعد استكمال المرحلة الأولى من إنشاء محطتي "اتصالات" حديثتين ستلعبان دوراً هاماً في تقديم خدمات اتصال متقدمة وتوفير مرنة لزوار إكسبو 2020 باعتبارهما نقطتي ربط رئيسيتين، علاوةً على كونهما بوابة الاتصال الرئيسية إلى العالم خلال الحدث العالمي الاستراتيجي.

وستدعم محطات الاتصال الحديثة وظائف شبكة الاتصالات من خلال نشر أنظمة متطورة تشمل مركز الاتصال المركزي، الذي سيعمل بدوره على تلبية كافة احتياجات المشتركين عموماً، بما يشمل خدمات الهاتف الثابت والمتحرك، والاتصال اللاسلكي (واي-فاي) والبث التلفزيوني عبر الإنترنت، علاوةً على تمكين الملايين من الزوار من تجربة خدمات الاتصال المتقدم أثناء انعقاد إكسبو، ومن المقرر الانتهاء من تشييد محطتي الاتصالات بنهاية 2018.

وقال إسماعيل الحمادي، نائب الرئيس الأول لتطوير الشبكات في "اتصالات": يمثل هذا الإعلان الاستراتيجي أمراً بالغ الأهمية، لدوره الكبير في تمهيد الطريق للمرحلة المقبلة ضمن خطة تطوير البنية التحتية الرقمية الخاصة بإكسبو 2020 دبي. وأوضح أن هذا الإنجاز يتسق مع الأهداف الوطنية المتمثلة في تمكين التحول الرقمي في الدولة، فضلاً عن نشر أفضل القدرات والإمكانيات في البنية التحتية الخاصة بموقع إكسبو لتوفير خدمات متقدمة لجميع زوار هذا الحدث العالمي. وأكد مواصلة "اتصالات" العمل بشكل وثيق مع فريق إكسبو 2020 دبي لتعزيز الابتكار الرقمي وضمان توفير تجربة سلسة وفريدة من نوعها لجميع الزوار.

من جهته، قال محمد الهاشمي، نائب الرئيس الأول للابتكار والتقنيات المستقبلية في إكسبو 2020: عملنا مع شريكنا الرسمي "اتصالات" لإنشاء شبكة متطورة قادرة على ربط الحدث مع العالم، الأمر الذي يمثل ترجمة حقيقية لشعار إكسبو 2020 دبي "تواصل العقول وصنع المستقبل" الذي يسعى لجعل إكسبو منصة تتلاقى فيها المهارات والقدرات والكفاءات، وحيث تقوم الشراكات لصنع مستقبل مشرق.

و"اتصالات" هي شريك الاتصالات الرسمي لإكسبو 2020 دبي، حيث تعمل على تهيئة منطقة إقامة الحدث لتكون واحدة من أسرع وأذكى وأفضل المناطق المتصلة على مستوى العالم خلال هذا الحدث العالمي الضخم. كما تعمل "اتصالات" على إنشاء بنية تحتية للاتصالات في موقع الحدث والتي ستوفر خدمة الـ"واي-فاي" في الموقع قادرة على استيعاب 300 ألف زائر يومياً وتقديم أحدث التقنيات الرقمية، واستناداً إلى خبرتها الكبيرة في مجال البنية التحتية الرقمية، ستعمل اتصالات على تمكين ملايين الزوار من الاستمتاع بتجربة رقمية فريدة.