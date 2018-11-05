القرية العالمية..«تيكيت» مفتوح لأكلات 78 دولة في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - شيرين فاروق

يحرص عدد كبير من الناس على السفر بغرض الاطلاع على الأكلات الجديدة والعادات الغذائية لكل دولة ويدفعون مقابل ذلك مبالغ كبيرة، إلّا أن الأمر يختلف في القرية العالمية التي تُوفّر أكلات متنوعة كأنها «تيكيت» مفتوح لأكثر من 78 دولة، وتضم أكثر من 150 مطعماً ومقهى وكشكاً، يقدمون الأكل الطازج ومعظمه يُعد أمام الجمهور، إضافة إلى الأكلات التراثية الإماراتية.

المطبخ الإماراتي

يعتبر الركن الشعبي الإماراتي من أهم عناصر الاحتفالات في القرية العالمية التي تهدف إلى تعريف الجمهور بأهمية هذه الأكلات، كونها تعبّر عن جزء من حضارة وتراث دولة الإمارات، كما أنها تسهم في إبراز هوية البلد وأصالته، وهذه الأكلات ترتبط بالمطبخ الإماراتي الأصيل.

كما أنها فرصة للأجيال من مختلف الجنسيات والأعمار، بما فيها الإماراتية للتعرف إلى أهم الأكلات التي أتقنتها الأمهات والجدات وهناك من يصر على وجوده على قائمة الطعام اليومي.

ويعد الركن من أكثر أماكن الأكل ازدحاماً في القرية العالمية خاصة في عطلة نهاية الأسبوع، حيث أشهى الأطباق الإماراتية وعلى رأسها «اللقيمات» وبعض الأكلات التي تختصر من خلالها النساء ثقافة المطبخ المحلي، الذي يعد من أبرز مظاهر التراث الإماراتي، ومن أبرز الأكلات التي تقدم طازجة خبز «الرقاق» و«الخميرة»، وتقوم النساء الخبازات بتحضير العجينة في المنزل، وطهي الأكلات أمام الجمهور الذين يصطفون من كافة الجنسيات للحصول على وجبتهم التي تعودوا عليها أو التي يتذوقونها للمرة الأولى، وتعكس تلك الأكلات عنصراً مهماً من التراث الإماراتي ويفتح الأفق للمقيمين العرب والأجانب للتعرف إليها وتذوّقها وتنال إعجابهم.

مطاعم شهيرة

وتقدم القرية العالمية 22 مطعماً ومقهى يتم استضافتها للمرة الأولى، وتضم القائمة عدداً من المطاعم الشهيرة مثل مطعم «باب توما» للمأكولات السورية التقليدية، ويقدم أشهر أطباق المطبخ السوري الغني بالمذاق الأصيل مثل «الدجاج المسحب» و«الحمص» و«الفتوش» وغيرها، ومطعم «كبابجي» المتخصص في أشهر الأطباق التركية مثل «إسكندر كباب» وغيرها من الوجبات والحلويات الشهية، ومطعم «البيت البوسني» الشهير و«تاكو باريو» المكسيكي، والذي يشعر الزائر أنه يتنقل بين مناطق المكسيك وشوارعها، ويشّتم الروائح وحلبة «مارياشي» الحية، ومطعم «ترك واي» للمأكولات التركية التقليدية، والذي يقدم أطباق المطبخ التركي الغنية بالمذاقات الأصيلة، مثل «دونر كباب»، و«كومبير»، و«غوزليم»، و«لحمة جان» وغيرها، بالإضافة إلى الحلويات التركية الشهيرة مثل «البقلاوة» و«الكنافة»، ومطعم «بابا جونيور»، والذي يقدم أشهى الأطباق التقليدية في المطبخ التايلاندي، لذا تنصح القرية العالمية الزوّار ألا يفوّتوا فرصة الاستمتاع بمشاهدة الطبق المفضل وهو يجهز أمام الجمهور قبل تذوقه.

ويعتبر حساء «التوم يم» في «بابا جونيور» من أشهى ما يقدمه الشيف، ويقدم مطعم مراحب فرصة الاستمتاع بالطعم الساحر للمندي المحلي في قلب القرية العالمية، والحصول على تجربة لا تنسى في أجواء عربية رائعة مشبعة بالنكهات الأصيلة، ولعشاق الأكلات الهندية يوفر مطعم «حيدر آبادي دوم برياني» أطباق الدوم برياني المبهرة، وأطباق مثل «دوم بوخت»، «كاتشي أخني» وغيرها.