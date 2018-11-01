القرية العالمية تشهد إقبالاً كبيراً من اليوم الأول

المصدر: Ⅶ دبي - شيرين فاروق

منذ أن دقت الساعة الرابعة عصراً مساء أول من أمس إيذاناً بافتتاح القرية العالمية الوجهة الترفيهية والثقافية المفضلة لملايين من الزوار كل عام، حتى توافدت أعداد كبيرة من الجمهور إلى طرقاتها وسط شغف وإعجاب كبير بحجم التغييرات التي شهدها الموسم 23 وأبرزها أشكال الجسور الثمانية التي حمل كل منها طابعاً مختلفاً وتصميماً فريداً، وممشى الاحتفالات الجديد الذي أضيف في نهاية أفينيو العالم ويمتد لما يقارب 160 متراً، ليوفر الممشى المتعدد الاستخدامات مساحات خضراء جمالية جديدة ونوافير بطابع جمالي مع مناطق إضافية للجلوس تسمح للعائلات بالاستمتاع بالمناظر البانورامية المميزة للقرية العالمية، كما سيحتضن ممشى الاحتفالات العديد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية من العالم، ومواضيع متميزة في كل شهر من الموسم، ليكون بذلك وجهة جديدة في القرية العالمية لنشر السعادة بين الضيوف، إضافة إلى زيادة مناطق الجلوس لراحة ضيوف القرية العالمية، وتوسيع الممرات في مختلف أنحاء الوجهة والقيام بالعديد من التحسينات على الشوارع، هذا إلى جانب تطوير عروض النافورة الموسيقية الراقصة، وإضافة مجموعة شيقة من العروض النارية إليها، لتكون أول نافورة راقصة تدمج عروض الماء والنار معاً في القرية العالمية، مع إضافة شاشة LED في قاع البحيرة لتكون أكبر شاشة عرض في العالم تحت الماء.

منصة

ومروراً بالعرض الأقوى، عرض «سوبر لووب» الشيّق، الذي قام بإنتاجه فريق الترفيه في القرية العالمية أحد أهم العروض هذا الموسم، ويضم «سوبر لووب» أول منصة التفاف بصورة كاملة للسيارات على مستوى العالم، إضافة إلى مجموعة من أكثر الحركات والمجازفات الشيّقة مع استعراضات جديدة أكبر من أي وقت مضى بتقنيات وأدوات وسيارات ودراجات ومؤثرات صوتية ومرئية هي الأفضل في فئتها عالمياً للعروض الشيّقة، ويقدّم العرض أكثر من 30 من محترفي حركات المجازفة يتقدمهم الخبير العالمي في العروض التشويقية تيري جرانت، الذي حطّم أكثر من 25 رقماً قياسياً وفقاً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

حفلات غنائية

ضمن برنامجها الحافل لهذا الموسم، تبدأ القرية العالمية اعتباراً من غد في إطلاق الحفلات الغنائية لكبار نجوم الفن في العالم منها 15 حفلاً بالتعاون مع «روتانا للصوتيات والمرئيات» يحييها 17 مطرباً ومطربة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الطرفان في حفلات العام الماضي التي ختمها الفنان عمرو دياب «الهضبة» التي شارك فيها العديد من المطربين بينهم شيرين عبد الوهاب وأليسا. وتستضيف القرية العالمية 17 نجماً من الوطن العربي بواقع 11 مطرباً و6 مطربات ينتمون إلى 9 دول عربية، وذلك على اختلاف ألوانهم الغنائية.

سهرات

ومن المقرر أن ينطلق الحفل الأول غداً الجمعة الثاني من نوفمبر 2018 الذي يحييه الفنان فؤاد عبد الواحد، وتختتم الحفلات في الخامس من أبريل 2019 بالفنان ماجد المهندس. ويمكن لجمهور القرية العالمية الاستمتاع بكافة الحفلات الغنائية مجاناً من دون أي رسوم إضافية عدا قيمة تذكرة الدخول التي تبلغ 15 درهماً فقط.