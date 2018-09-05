المصدر: البيان الإلكتروني

نصحت شرطة أبوظبي السائقين باتباع مجموعة من الإرشادات الضرورية للسائقين حال تعطل مثبت السرعة في مركباتهم ومنها الهدوء وعدم الذعر وربط حزام الأمان وتشغيل مصابيح التنبيه والمصابيح الأمامية والاتصال على رقم الطوارئ 999.

ودعت الشرطة، في بيان صحفي، السائقين الذين يتعرضون لمثل هذه المواقف، محاولة تحريك ناقل الحركة على وضع (L) واطفاء المحرك عن طريق المفتاح بالنسبة للمركبات القديمة، أما للمركبات الحديثة فالضغط المستمر على زر تشغيل المركبة لحين انطفاء المحرك.

شاهد .. ماذا تفعل إذا تعطل مثبت السرعة في سيارتك؟https://t.co/GFu7cT7N1n#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Bv3qF6yetj — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٥ سبتمبر ٢٠١٨

وأكدت أنه "في حال عدم جدوى الخطوة الأولى فيجب وضع ناقل الحركة على وضع (L) والضغط بقوة على المكابح باستمرار حتى تتوقف السيارة، وعند فشل الخطوة الثانية يتم رفع المكابح اليدوية تدريجياً مع إمساك مقود السيارة بكل قوة، وإذا فشلت جميع تلك المحاولات يجب على السائق تحريك ناقل الحركة بين وضع (L) إلى (D) باستمرار، أما عند نجاح إحدى الطرق السابقة قبل تدخل الدورية فيجب عليه إيقافها خارج الطريق وتأمين نفسه أولا لحين وصول الجهات المختصة للتعامل مع الموقف".